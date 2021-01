JAKARTA - MNCTV dikenal sebagai televisi yang secara konsisten menyajikan tayangan berkualitas dan menghibur untuk keluarga Indonesia. Sejumlah program unggulan MNCTV selalu menjadi favorit pemirsanya, seperti sinetron Kembalinya Raden Kian Santang, Sinetron Kun Anta dan Blockbuster Siang: Iiiih Serrrrreeeemm.

MNCTV juga dikenal sebagai televisi pionir menayangkan ajang pencarian bakat dangdut KDI yang eksis hingga kini. Komitmen MNCTV terhadap perkembangan musik dangdut di Indonesia juga ditunjukkan dengan sejumlah program penghargaan khusus musik dangdut seperti Anugerah Dangdut Indonesia dan Ambyar Awards bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini.

Di tahun 2021 di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah , MNCTV akan melahirkan sejumlah program baru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Program-program ini nantinya juga mengambil musik dangdut sebagai latarnya, I Can See Your Voice Indonesia dan Road to Kilau Raya akan kembali hadir di layar MNCTV.

I Can See Your Voice Indonesia (ICSYVI) mulai tayang mulai 25 Januari pukul 19.00 WIB. Dipandu host Raffi Ahmad dan Indra Herlambang, ICSYVI akan menghadirkan detektif para artis papan atas seperti Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Happy Asmara, Lebby Wilayati, Lee Jeonghoon dan Marvin KDI. Pada episode perdana akan hadir superstar sebagai bintang tamu yaitu Dewi Perssik.

Sementara Road to Kilau Raya akan kembali menjumpai pemirsa setianya pada tanggal 26 Januari pukul 19.00. Program Kilau Raya sebelumnya selalu hadir di daerah-daerah dimana MNCTV menyambangi pemirsa setianya, tak kurang 50 ribu penonton hadir setiap Kilau Raya berlangsung. Menyesuaikan situasi pandemi sekarang ini Kilau Raya di gelar di MNC Studios, namun tak akan mengurasi kualitas artis dan juga keseruan yang ditawarkan program ini.

Kegairahan menyambut program baru tersebut sejalan dengan performa MNCTV yang terus meningkat, sejak awal pekan ini MNCTV menduduki posisi ke 3 dari seluruh stasiun televisi nasional. Pada hari Rabu (20/01) MNCTV meraih audience share 11.9 untuk target penonton semua demografi, meningkat 1.4 persen dibanding hari yang sama pekan lalu.

Memiliki visi menjadi pilihan utama pemirsa Indonesia, MNCTV hadir dengan program-program yang memanjakan pemirsanya. Performa ini banyak disumbang oleh sinetron kolosal nomor 1 di Indonesia yaitu Kembalinya Raden Kian Santang. Episode pekan ini mengangkat perang antara Alasgiri dan Padjajaran dan perjuangan Kian Santang menyelamatkan kerajaan, benar-benar mampu membuat pemirsa tak mau ketinggalan 1 menit pun sehingga performa Kembalinya Raden Kian Santang terus meningkat.

Gairah positif dari Kembalinya Raden Kian Santang juga berimbas pada program lainnya seperti Blockbuster Siang: Iiiih Serrrrreeeemm, Sinema Malam, Serial Pilihan Kun Anta dan Lintas Inews Malam juga mendorong peningkatan performa MNCTV.

Karena itu jangan lewatkan dan tonton MNCTV yang selalu menghadirkan program-program bermutu dan menarik. MNCTV Selalu di Hati.

Program-program MNCTV juga bisa disaksikan melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

