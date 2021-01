SEOUL - Pada 16 Januari 2021, Jennie ‘BLACKPINK’ membuka channel YouTube resmi, Jennierubyjane Official. Channel tersebut diluncurkan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25.

Menariknya, channel itu mendulang 1,16 juta subscribers hanya dalam waktu 12 jam setelah diluncurkan. Capaian itu sekaligus menjadikan channel YouTube tersebut menjadi akun baru tercepat yang meraih 1 juta subscriber.

Hingga berita ini diturunkan, channel YouTube Jennie tersebut sudah memiliki lebih dari 1,88 juta subscriber. Dalam video pertama unggahannya, ‘Hello world from Jennie’, dia membawa penggemarnya lebih dekat dalam kesehariannya.

Dia juga mengcover lagu When Will My Life Begin?, OST film animasi Disney, Tangled yang sudah ditonton lebih dari 6,4 juta kali. Dalam video itu, Jennie BLACKPINK memperlihatkan kegiatannya dari bangun tidur, berbenah, memasak, bersantai, hingga bermain dengan anjing peliharaannya.*

(SIS)