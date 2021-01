SEOUL - Setelah tampil sebagai cameo dalam True Beauty, Chani ‘SF9’ dipastikan akan meminjamkan suaranya untuk soundtrack drama tersebut. Ini akan menjadi pengalaman perdana Chani mengisi OST untuk proyek drama.

Mengutip Allkpop, Rabu (13/1/2021), Chani akan menyanyikan How Do You Do, lagu kelima dalam OST drama tersebut. Rencananya, lagu itu akan dirilis bersamaan dengan OST keempat berjudul I’m Missing You.

How Do You Do merupakan lagu ballad dengan nuansa retro yang menggambarkan perasaan seseorang kepada orang yang mereka cintai. Rasa itu diidentikkan sebagai bintang di langit dan sesuatu seperti mimpi.

OST bagian 4 dan 5 True Beauty dijadwalkan rilis pada 13 dan 14 Januari 2021, pukul 18.00 KST. Kedua OST itu akan dirilis sebelum episode 9 dan 10 tayang pada Rabu dan Kamis, pada pukul 22.30 KST (20.30 WIB).*

(SIS)