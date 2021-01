SEOUL - Akhirnya, tvN mengumumkan deretan aktor yang akan membintangi drama terbaru mereka, You Are My Spring. Aktris Seo Hyun Jin dan Kim Dong Wook didapuk menjadi pelakon utama dalam drama itu.

Seo Hyun Jin berperan sebagai Kang Da Jung, manajer concierge di sebuah hotel yang pindah ke sebuah apartemen di mana pernah terjadi kasus pembunuhan. Di sana, dia kemudian bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, Joo Young Do (Kim Dong Wook).

Sementara Joo Young Do digambarkan sebagai psikiater cerdas yang berusaha membantu pasiennya untuk keluar dari permasalahan mental mereka. Namun sehebat apapun dia mengurus pasiennya, Young Do tetaplah manusia yang hidup dengan luka batinnya.

Selain kedua aktor di atas, You Are My Spring juga akan diperankan oleh Yoon Park dan Nam Gyu Ri. Mengutip Soompi, Kamis (7/1/2021), Yoon Park berperan sebagai Chae Joon, direktur sebuah perusahaan investasi yang tiba-tiba muncul di hadapan Kang Da Jung.

Di lain pihak, Nam Gyu Ri dipercaya untuk menghidupkan lakon Ahn Ga Young, seorang aktris yang begitu takut untuk jatuh cinta. Hal itu dipicu pengalaman pahit yang dialaminya bersama manajer yang juga berstatus kekasihnya. Serial You Are My Spring akan disutradarai oleh Jung Ji Hyun yang pernah menggarap drama populer The King: Eternal Monarch dan Mr. Sunshine. Sementara skenarionya diserahkan kepada Lee Mi Na, penulis skrip di balik drama Bubblegum. tvN dijadwalkan menayangkan drama ini pada semester I-2021. Sayang, belum ada jadwal pasti yang diumumkan stasiun TV kabel tersebut sejauh ini.*