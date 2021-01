SEOUL - Kim Dong Wook mendapat tawaran untuk membintangi drama baru tvN, You Are My Spring. Hal itu diumumkan agensi sang aktor, KeyEast Entertainment, pada Kamis (31/12/2020).

“Kim Dong Wook mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (31/12/2020).

Apabila menerima tawaran tersebut, maka Kim Dong Wook akan menghidupkan lakon sebagai Joo Young Do, seorang psikiater yang membantu pasiennya untuk menyembuhkan luka emosional mereka. Namun di balik profesinya itu, Joo justru menyimpan luka masa lalu.

Dia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri karena tak mampu menyelamatkan saudara dan salah satu pasiennya. Secara garis besar, You Are My Spring berkisah tentang tiga orang dewasa yang hidup dengan masa lalu mereka saat masih berusia 7 tahun.

Lakon Joo Young Do ini awalnya diserahkan kepada aktor Yoon Kye Sang. Namun hari ini (31/12/2020), tvN mengumumkan, sang aktor tak bisa menerima tawaran itu karena jadwal kerjanya yang cukup padat.

Aktris Seo Hyun Jin juga tengah mempertimbangkan tawaran untuk menjadi aktris utama dalam drama tersebut. Drama You Are My Spring akan diarahkan oleh Jung Ji Hyun, sutradara di balik drama The King: Eternal Monarch. Sementara skenarionya digarap Lee Mina yang sebelumnya menulis skrip drama Bubblegum. tvN rencananya akan menayangkan drama itu pada 2021.