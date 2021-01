SEOUL - Setelah N ‘VIXX’, aktris Lee Bo Young dan Kim Seo Hyung juga memastikan diri bergabung dalam deretan pemeran drama tvN, Mine. Istri Ji Sung itu, akan berperan sebagai Seo Hee Soo, mantan aktris terkenal dan menantu Hyowon Grup.

Memasuki dunia baru sebagai menantu orang kaya, Hee Soo tetap mempertahankan kepribadiannya yang dikenal tegas dan ceria. Dia juga tetap percaya diri dalam melakukan semua yang diinginkannya.

Sementara aktris Kim Seo Hyung dipercaya untuk menghidupkan lakon Jung Seo Hyun, menantu pertama dari Hyowon Grup. Lahir dalam keluarga kaya, dia tumbuh menjadi perempuan elegan, cerdas, dan bermartabat.

Lakon Jung Seo Hyun juga digambarkan sebagai perempuan yang rasional dan selalu bersikap dingin apapun yang terjadi. Selain ketiga aktor di atas, Ok Ja Yeon, Park Hyuk Kwon, Park Won Sook, dan Ye Soo Jung juga tengah mempertimbangkan untuk membintangi drama tersebut.

Baca juga: N 'VIXX' Jadi Chaebol Tak Bahagia dalam Drama Mine

Skenario Mine akan digarap oleh Baek Mi Kyung, penulis di balik drama populer Strong Woman Do Bong Soon dan The Lady in Dignity. Dia akan berkolaborasi dengan Lee Na Jung, sutradara yang populer lewat drama Fight for My Way.

Drama Mine akan memulai debutnya di tvN, pada semester I-2021. Demikian dikutip dari Soompi, Rabu (6/1/2021).*

Baca juga: Kata Pakar Ekspresi soal Penyesalan Michael Yukinobu