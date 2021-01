LOS ANGELES - Justin Bieber menyambut awal tahunnya dengan meluncurkan lagu baru, Anyone. Bersamaan dengan itu pula, dia juga merilis video musik pada waktu yang sama.

Video musik terbarunya Justin digarap oleh Colin Tilley dengan menampilkannya sebagai seorang petinju, yang rutin meminum telur mentah. Sang kekasihnya kali ini diperankan oleh aktris Zoey Deutch.

Musisi yang biasanya terkenal dengan tato, namun pada video musik tersebut dia rela menyembunyikan semua tato yang ada di tubuhnya. Tak hanya itu, dia juga digambarkan seorang lelaki berambut lusuh.

Sehingga, banyak penggemar yang teringat bahwa itu merupakan tampilan awal kariernya Justin.

Tak lama setelah video itu debut, pelantun Baby segera mengunggah time-lapse di balik layar proses menyembunyikan tato lewat Instagram pribadinya.

Bersamaan dengan unggahannya tersebut, dia menuliskan keterangan, “Tidak ada tato untuk #AnyoneVideo,” tulisnya, seperti dikutip EW, Sabtu (2/1/2021).

Perilisan Anyone menjadi lagu barunya setelah Lonely dan Holy di akhir tahun 2020. Hal itu juga mengikuti kolaborasinya dengan Shawn Mendes untuk lagu Monster.

Anyone pertama kali dibawakannya dalam acara T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.