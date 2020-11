SEOUL - Pada 13 November 2020, aktor Yoon Kye Sang ramai dikabarkan comeback ke layar kaca lewat drama You are My Spring. Namun perwakilan agensi sang aktor mengklarifikasi pemberitaan tersebut.

Aktor Chocolate itu, menurut agensinya, masih mempertimbangkan tawaran tersebut. “Drama itu adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya,” ujar sumber dari agensi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Minggu (15/11/2020).

Jika Yoon Kye Sang menerima tawaran untuk membintangi You are My Spring, maka dia akan berperan sebagai Joo Young Do. Ia adalah seorang psikiater yang menyembuhkan luka emosional para pasiennya dan membantu mereka menemukan semangat hidup.

Namun di luar tugasnya sebagai seorang psikiater, Joo Young Do juga hidup dengan membawa luka masa lalunya. Dia masih merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan kakak laki-lakinya dan salah satu pasiennya.

Yoon Kye Sang berpotensi beradu akting dengan Seo Hyun Jin yang disodorkan peran Kang Da Jung dalam drama itu. Dengan latar belakang pendidikan yang sempurna, dia bekerja sebagai manajer concierge di sebuah hotel.

Meski secara karier Kang Da Jung terlihat sempurna, namun kehidupan asmaranya selalu tak berjalan dengan mulus. Seperti ibunya, dia juga kerap jatuh ke pelukan pria yang salah. Drama You are My Spring akan disutradarai oleh Jung Ji Hyun, sutradara di balik sederet drama populer, seperti Mr. Sunshine, Search: WWW, dan The King: Eternal Monarch. Drama ini mulai tayang pada semester I-2021.*