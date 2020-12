JAKARTA - Jane Shalimar dituding berselingkuh oleh suaminya, Cecep Ajat Sudrajat alias Arsya Wijaya. Hal tersebut bermula dari kecurigaan Arsya lantaran Jane sulit dihubungi dan sudah satu bulan tidak kembali ke rumah.

Bukan hanya itu, Arsya juga menuding bahwa ada orang ketiga dalam pernikahannya dengan wanita yang dinikahi pada 20 Februari 2020 kemarin. Pasalnya, Jane sempat terlihat memamerkan barang-barang mewah di akun sosial medianya.

Kesal dengan tudingan tak beralasan yang dilayangkan oleh suaminya, Jane diketahui telah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus perceraiannya dengan pria yang baru 10 bulan menjadi suaminya. Bahkan dalam unggahan salah satu akun gosip, Jane telah meminta kepada kuasa hukumnya, yakni Ramdan Alamsyah dan partners untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

"Yang bertanda tangan di bawah ini: Jane Shalimar Binti Alm. H. Dicky Sadikin Prawiradiningrat lahir di Jakarta, 2 Juli 1980, beragama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Ramdan Alamsyah & Partners yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa Khusus," bunyi surat kuasa khusus tersebut.

"Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Membela, Mendampingi dan atau Mewakili Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa sebagai Penggugat (istri) yang Membuat serta Mendaftarkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan melawan Cecep Ajat Sudrajat bin Alm. H. Oyo Mulya selaku Tergugat (suami)," lanjutnya.

Sementara itu, melalui akun Instagram Storiesnya, Jane tampak mengucapkan terima kasih pada semua orang yang mengkhawatirkan keadaannya. Ia bahkan mengaku kini sudah berada di Jakarta bersama keluarga, serta memohon doa agar semua permasalahannya bisa segera rampung.

"Thank you for all your concern. Sampai saat ini keadaanku Alhamdulillah sehat walafiat, alive and well bersama keluarga tercinta di rumah, di Jakarta. Mohon doanya agar semua permasalahan bisa cepat selesai dan berjalan baik," tulis Jane baru-baru ini.

