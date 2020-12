SEOUL - Jung Yu Mi dan Han Suk Kyu berpotensi adu akting dalam drama terbaru JTBC, Until the Morning Comes. Drama bergenre thriller itu akan digarap oleh Lee Jung Hyo, sutradara di balik drama populer Crash Landing on You.

Drama ini berkisah tentang penemuan mayat di dalam koper seorang ahli patologi forensik yang bekerja untuk National Forensic Service. Lakon pria tersebut, menurut Soompi, akan diperankan oleh Han Suk Kyu.

Sementara Jung Yu Mi digaet untuk membintangi karakter seorang profiler yang menangani kasus penemuan mayat tersebut. Hingga kini, belum ada kepastian dari dua aktor ini untuk membintangi film tersebut.

Pasalnya, aktris Train to Busan tersebut diketahui terlibat dalam penggarapan film Wonderland dan akan kembali bergabung dalam program reality show Youn’s Kitchen 3. Namun kepada YTN Star, SOOP Management mengatakan, sang aktris mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif.

Sementara Han Suk Kyu diketahui mendapatkan tawaran tersebut pada November silam dan agensinya mengungkapkan sang aktor mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif. Proyek layar kaca terakhirnya adalah Romantic Doctor, Teacher Kim 2 yang tayang pada Januari-Februari 2020.*

Baca juga:

Pesan Han Suk Kyu yang Selalu Diingat Ahn Hyo Seop

Mantan Tunangan Park Yoochun Lakukan Upaya Bunuh Diri



(SIS)