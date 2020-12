SEOUL - Aktor Kwak Si Yang resmi bergabung dalam produksi drama Hong Chun Gi. Hal itu diumumkan Starhaus Entertainment selaku agensi sang aktor, pada 12 November 2020.

"Kwak Si Yang akan berperan sebagai Pangeran Soo Yang," ujar agensi itu dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (12/12/2020).

Pangeran Soo Yang digambarkan sebagai sosok yang kejam dan ambisius. Dia akan melakukan apa saja demi mewujudkan ambisinya menjadi seorang raja.

Dengan bergabungnya Kwak Si Yang, maka aktor 33 tahun itu melengkapi Ahn Hyo Seop dan Kim Yoo Jung yang telah lebih dahulu bergabung dalam proyek tersebut. Yoo Jung berperan sebagai Hong Chun Gi, pelukis wanita satu-satunya di era Joseon.

Sementara Ahn Hyo Seop akan berlakon sebagai ahli nujum buta bernama Ha Ram. Di lain pihak, Gong Myung dikabarkan masih mempertimbangkan untuk menjadi lakon utama pria dalam drama bergenre saeguk ini.

Drama Hong Chun Gi diadaptasi dari novel berjudul The Secret of Red Sky karya Jung Eun Gwol. Dia adalah novelis di balik Sungkyunkwan Scandal dan The Moon Embracing the Sun yang juga diadaptasi ke layar kaca.

Mengawinkan genre sejarah, fantasi, dan romance sekaligus, Hong Chun Gi akan bersetting di era Joseon. Proyek ini akan diarahkan sutradara Jang Tae Yoo yang sukses menggarap drama Hyena dan My Love from the Star.*

