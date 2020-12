SEOUL - Ahn Hyo Seop dan Kim Yoo Jung siap beradu akting dalam drama saeguk (sejarah) terbaru, Hong Chun Gi. Agensi kedua aktor muda itu mengonfirmasi keterlibatan mereka pada Jumat (11/12/2020).

Kim Yoo Jung akan berperan sebagai Hong Chun Gi, ahli ilmu kimia perempuan pertama dari Dinasti Joseon. Sementara Ahn Hyo Seop didapuk sebagai Ha Ram, seorang astronom di era Joseon.

Drama yang mengawinkan genre romansa, sejarah, dan fiksi ini merupakan adaptasi dari novel populer berjudul serupa karya novelis Jung Eun Kwol. Dia merupakan penulis novel Sungkyunkwan Scandal dan The Moon That Embraces The Sun.

Proyek ini akan diarahkan oleh sutradara veteran, Jang Tae Yoo. Jika semua proses produksi berjalan lancar, Hong Chun Gi dijadwalkan tayang pada awal 2021.*

