JAKARTA – Bulan Desember tiba, tandanya musim penghujan pun datang. Saatnya untuk menjaga imunitas dengan lebih banyak memilih aktivitas dari dalam ruangan, ditemani dengan sederetan tayangan seru yang bisa dinikmati melalui aplikasi Vision+.

Seperti yang kita ketahui, menghadapi musim hujan yang terjadi di tengah pandemi Covid-19, salah satu ancaman yang harus diwaspadai adalah imunitas tubuh yang mulai melemah. Lalu bagaimana cara yang paling mudah untuk meningkatkan daya tahan tubuh?

Ternyata hanya dengan merasa bahagia bisa ampuh meningkatkan imunitas tubuh, lho! Melansir dari Okezone, hati gembira adalah salah satu cara terampuh untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi Covid-19. “Jika seseorang happy, maka imunitasnya akan meningkat karena mereka melepaskan hormon tertentu,” kata Dokter Debryna kepada Okezone.

Baca Juga:

- Sinetron Ikatan Cinta Tayang Streaming di Vision+

- Ustadz Maaher Ditangkap, Pihak Nikita Mirzani: Ini Menjadi Pembelajaran

Hal ini seperti tagline yang diusung oleh Vision+, yaitu ‘Happiness, Anytime, Anywhere’ dimana para penggunanya bisa mendapatkan asupan kebahagiaan kapan saja dan di mana saja melalui tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh Vision+.

Di minggu awal Desember, Vision+ yang merupakan aplikasi layanan over the top (OTT) dengan linear channel lokal, internasional, dan premium terlengkap menghadirkan rekomendasi film-film yang dijamin membuat penggunanya happy di tengah musim hujan yang biasanya bikin mellow.

Dari channel tvN Movies, ada film Korea yang siap menghibur diantaranya Miss Granny dan Perfect Proposal. Miss Granny menceritakan tentang seorang nenek 70 tahun yang secara ajaib menemukan dirinya dalam tubuhnya yang berusia 20 tahun dan menghadapi masalah-masalah unik dan menghibur.

Masih di channel tvN Movies, ada film Perfect Proposal, yang dibintangi oleh aktor tampan Yoo Yeon Seok yang membujuk seorang wanita untuk menjadi ibu tirinya demi menguasai harta warisan dari sang ayah. Dibalik rencana jahat tersebut, unsur kebaperan antara kedua tokoh utama pun menarik untuk disaksikan.

Tidak hanya drama, Vision+ juga menyajikan film horor yang sempat hangat diperbincangkan, IT. Ditayangkan di Warner TV, film yang menceritakan tentang sosok badut pembunuh bernama Pennywise yang muncul dari saluran pembuangan. Teror yang dibuat oleh sang badut dijamin memicu adrenalin siapa saja yang menonton.

“Vision+ yang berkomitmen untuk menyebarkan Happiness, Anytime, Anywhere akan selalu siap untuk memberikan hiburan yang beragam dan up to date dari para penggunanya setiap saat,” tutur Clarissa Tanoesoedibjo selaku Director of OTT Product, Marketing & Programming MVN.

“Untuk dapat menikmati konten-konten menarik tersebut, pengguna Vision+ dapat menyaksikannya dengan berlangganan Vision+ Premium yang harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp 10.000 untuk 7 hari. Atau bagi pelanggan MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan PLAYBOX yang sudah mengaktifkan fitur connect di aplikasi Vision+ dalam menonton tayangan sesuai paket langganannya tanpa biaya tambahan,” kata Clarissa.

Selain konten-konten premium yang sangat menarik, pengguna juga dapat menikmati tayangan gratis di Vision+ mulai dari live streaming TV lokal, film, serial TV dan original content dari Vision+ yang sayang untuk dilewatkan.

Segera unduh aplikasi Vision+ di sini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!