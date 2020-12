LOS ANGELES - Pernikahan diva tenar, Jennifer Lopez (JLO) dengan sang tunangan, Alex Rodriguez harus ditunda imbas pandemi virus corona.

Awalnya, karena pandemi mulai menghantam dunia, JLo dan Alex harus menunda acara pernikahannya yang sejatinya ingin dihelat sekitar April 2020. Mengutip Just Jared, Kamis (3/12/2020) baru saja diakui oleh sang pelantun Jenny from The Blocks tersebut, nyatanya pandemi Covid-19 memaksa pasangan ini menunda pernikahan mereka untuk kedua kalinya.

“Saya dan Alex berdiskusi tentang banyak hal berbeda karena kami harus membatalkan pernikahan kami karena Covid, karena masa karantina. Sebetulnya kami sudah menundanya dua kali, yang banyak orang tidak tidak tahu. Pertama batal, yang kedua juga batal, so I don’t know,” kata JLo saat wawancara bersama Access baru-baru ini.

Kembali menunda perhelatan acara hari bahagianya untuk kedua kali, perempuan 51 tahun tersebut mengaku sudah cukup ikhlas dan memilih untuk menunggu waktu yang benar-benar tepat.

“Saat yang kedua kalinya, kami berdua seperti sudah cukup ikhlas. Aku pikir kami berdua sudah merasa, ‘mari ditunggu saja’. Lagipula kami tidak terburu-buru, kami baik-baik saja semua baik-baik saja. Semua itu akan terwujud ketika waktunya sudah pas,” tutup JLo.

(aln)