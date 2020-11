JAKARTA - Jennifer Lopez mendadak menjadi sorotan warganet. Hal tersebut lantaran unggahan terbarunya di Instagram pada Kamis (26/11/2020).

Pelantun On The Floor tersebut membagikan foto tanpa busana yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ia bermaksud memposting potret itu untuk menyambut single terbarunya, In The Morning yang dirilis pekan ini.

"Ini poster resmi untuk #InTheMorning. Single akan tiba pada hari Jumat," tulis perempuan yang akrab disapa JLo tersebut di Instagram pribadinya.

Unggahannya kemudian mendapatkan berbagai macam respon dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang memuji tubuh penyanyi berusia 51 tahun itu.

"Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa memiliki tubuh seperti ini di usia 51 tahun, aku bersumpah itu," tulis seorang warganet dengan emoji menangis.

Postingan tersebut telah mendapatkan lebih dari 5,1 juta likes usai diunggah 7 jam lalu.

