LOS ANGELES - Drama rumah tangga antara penyanyi terkenal Kelly Clarkson dengan sang mantan suami, Brandon Blackstock masih berjalan alot.

Meski Kelly Clarkson, sudah diputuskan oleh hakim pengadilan County, Los Angeles sebagai pihak yang mendapatkan hak asuh fisik atas kedua anak mereka, River Rose dan Remington Alexander. Tapi pemenang American Idol musim tayang pertama tersebut, belum bisa bernafas lega seutuhnya.

Sebab, seperti dilapor People, Selasa (1/12/2020) dari keterangan seorang sumber kepada People, Brandon meminta uang tunjangan sebesar USD436000 atau kurang lebih Rp6,1miliar per bulan, sebagai dana tunjangan pasangan dan anak.

“Brandon meminta tunjangan pasangan dan anak, serta biaya pengacara. Kelly sendiri telah menawarkan untuk menanggung semua biaya pengeluaran untuk anak-anak. Tapi Brandon berpikir, dia berhak mendapatkan uang tunjangan pasangan sebesar USD310000 dan tunjangan anak USD135000 per bulannya,” kata sang sumber.

Jika permintaan Brandon ini dipenuhi, maka dikalkulasikan ia akan menerima lebih dari USD5,2juta atau sekira Rp73,6miliar per tahunnya.

Tak hanya itu, Brandon dikatakan juga meminta USD2juta sebagai biaya sewa pengacara.

“Ditambah, Brandon sudah meminta senilai USD2juta untuk biaya jasa sewa pengacara. Padahal dia sendiri yang membuat biaya perceraian ini mahal, karena menyewa 7 orang pengacara hanya untuk mewakilkan dirinya seorang,” tambah sang sumber.

Pengajuan soal nominal uang ini sendiri muncul setelah gugatan cerai diajukan pihak pelantun hits Since U Been Gone dan Breakway pada Juni 2020, usai 7 tahun menikah dengan Brandon. Hingga saat ini, proses perceraian Kelly dan Brandon diketahui masih berjalan.

Sementara baik pihak kuasa hukum Brandon, ataupun Laura Wasser sebagai pengacara Kelly sampai sekarang belum berkomentar apapun mengenai permohonan uang tunjangan tersebut.