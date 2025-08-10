Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Suami Kelly Clarkson Meninggal Dunia Akibat Kanker

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |08:30 WIB
Mantan Suami Kelly Clarkson Meninggal Dunia Akibat Kanker
Mantan Suami Kelly Clarkson Meninggal Dunia Akibat Kanker. (Foto: Instagram/@kellyclarkson)
LOS ANGELES - Brandon Blackstock, mantan suami Kelly Clarkson meninggal dunia di usia 48 tahun setelah berjuang melawan kanker yang diidapnya selama lebih dari 3 tahun.

Kabar duka tersebut dikonfirmasi keluarga kepada People, pada 8 Agustus 2025. "Dengan duka mendalam, kami membagikan kabar bahwa Brandon Blackstock telah meninggal dunia," ujarnya.

Perwakilan keluarga menambahkan, Brandon mengembuskan napas terakhirnya dengan damai dan dikelilingi orang-orang yang mencintainya.

Kelly Clarkson
Mantan Suami Kelly Clarkson Meninggal Dunia Akibat Kanker. (Foto: Instagram/@kellyclarkson)

"Kami berterima kasih atas doa kalian dan kiranya publik bisa menghormati privasi keluarga di momen duka ini," ungkap sumber tersebut menambahkan.

Keluarga mengumumkan kematian Brandon Blackstock tak lama setelah Kelly Clarkson memastikan menunda konser residensinya di Las Vegas lewat Instagram, pada 8 Agustus 2025. 

"Biasanya, aku menutup rapat kehidupan pribadiku. Setahun terakhir, ayah anak-anakku sakit dan aku ingin menggunakan momen ini untuk sepenuhnya bersama mereka," ujarnya.

 

1 2
