LOS ANGELES - Kelly Clarkson dan Brandon Blackstock akhirnya resmi bercerai, setelah proses yang memakan waktu hampir 2 tahun. Pengadilan Tinggi Los Angeles juga memutuskan pembagian aset dan gana-gini untuk keduanya.Ā

Mengutip TMZ, Kamis (10/3/2022), ada lima poin penting dari sidang putusan perceraian keduanya. Pertama, hak asuh anak jatuh ke tangan pelantun Because Of You tersebut. Sementara Brandon yang saat ini berada di Montana, mendapat jatah bertemu anak-anaknya sebulan sekali selama 1 minggu.Ā

Kedua, rumah peternakan mereka yang berada di Montana, Amerika Serikat, diserahkan sepenuhnya pada Kelly Clarkson. Brandon tetap diizinkan menempati rumah itu sampai 1 Juni 2022, namun harus membayar sewa sebesar USD12.500 (Rp178 juta) per bulan.Ā

Ketiga, Kelly Clarkson tetap harus menanggung biaya hidup sang mantan suami dengan memberikan nafkah sebesar USD115.000 atau setara Rp1,63 miliar per bulan. Pengadilan memutuskan, hal itu berlaku hingga Januari 2024.Ā

Keempat, Brandon Blackstock mendapatkan tunjangan anak sebesar USD45.600 (Rp650 juta) per bulan. Meski hanya mengasuh anak sebulan sekali, namun besaran itu dinilai cukup untuk memastikan kedua anak mereka hidup nyaman selama bersama ayahnya.Ā

Laura Wasser, kuasa hukum Kelly Clarkson dapat mengajukan penyesuaian nafkah anak ke pengadilan, jika Brandon pindah ke negara bagian lain dengan biaya hidup berbeda. Kelima, Kelly wajib membayar tunjangan sebesar USD1,3 juta atau setara Rp18,53 miliar untuk mantan suaminya. Penyanyi jebolan American Idol itu menggugat cerai Brandon Blackstock di Pengadilan Tinggi Los Angeles pada Juni 2020, setelah 7 tahun menikah. Dia kemudian resmi menyandang status single berdasar putusan pengadilan pada September 2021. Tak hanya itu, pengadilan juga menghapus Blackstock dari Kelly, sehingga secara hukum kini nama ibu dua anak itu menjadi Kelly Brianne. Dia juga diketahui resmi menghapus Clarkson dari namanya sebagai imbas dari hubungan buruk dengan sang ayah.