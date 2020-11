LOS ANGELES - Marry Me, film bergenre komedi romantis terbaru dari diva senior sekaligus aktris, Jennifer Lopez terpaksa diundur imbas pandemi virus corona. Universal selaku yang memproduksi Marry Me, diketahui awalnya menjadwalkan Marry Me akan tayang untuk menyambut Hari Valentine, 12 Februari 2021.

Seperti dilapor Variety, Rabu (11/11/2020) akhirnya jadwal tayang Marry Me bergeser tiga bulan setelahnya, 14 Mei 2021.

Film yang mengisahkan tentang hubungan yang tidak biasa terjalin di antara seorang bintang pop dan guru Matematika ini, mengambil slot jadwal penayangan yang sebelumnya ditempati film animasi Spirit Untamed, yang kini telah bergeser jadwal penayangannya menjadi 4 Juni 2021.

Membintangi Marry Me, JLo berperan sebagai seorang superstar yang menikahi orang asing tak dikenal di salah satu konsernya, setelah mengetahui bahwa ia diselingkuhi oleh pasangannya yang diperankan oleh Maluma. Di film ini, para penonton juga bisa menyaksikan akting dari Sarah Silverman, Jameela Jamil hingga MC kondang, Jimmy Fallon.

Dibesut oleh sutradara Kat Coiro, yang juga menggarap It’s Always Sunny in Philadelphia dan Dead to Me. Marry Me hadir dengan skenario dari tiga penulis sekaligus John Rogers, Tami Sagher dan Harper Dill, yang mana diambil berdasarkan novel grafis karya Bobby Crosby.

