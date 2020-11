JAKARTA - Pandemi virus corona (COVID-19) tidak menyurutkan penyelenggaraan Festival Film Indonesia atau FFI 2020. Acara tersebut akan digelar pada 5 Desember 2020. Nominasi lengkap pun telah dirilis oleh komiter penyelenggara FFI 2020 pada Sabtu, 7 November 2020. Ada total 21 kategori, diman film Perempuan Tanah Jahanam mampu meraih nominasi terbanyak yakin mencapai 17.

Beberapa diantaranya yakni nominasi Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Pemeran Utama Perempuan Terbaik. Berikutnya ada film Susi Susanti: Love All yang mendapatkan 13 nominasi. Ada juga film garapan Ernest Prakasa, Imperfect yang meraih 11 nominasi, serta The Science of Fictions dan Mudik masing-masing 10 nominasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut daftar lengkap nominasi FFI 2020:

1. Film Cerita Panjang Terbaik

-Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions

-Humba Dreams

-Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan

-Mudik

-Perempuan Tanah Jahanam

-Susi Susanti: Love All

2. Sutradara Terbaik

-Faozan Rizal - "Abracadabra"

-Joko Anwar - "Perempuan Tanah Jahanam"

-Riri Riza - "Humba Dreams"

-Sim F - "Susi Susanti: Love All"

-Yosep Anggi Noen - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)"

3. Pemeran Utama Perempuan Terbaik

-Faradina Mufti - "Guru-Guru Gokil"

-Jessica Mila - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan"

-Laura Basuki - "Susi Susanti: Love All"

-Putri Ayudya - "Mudik"

-Tara Basro - "Perempuan Tanah Jahanam"

-Ully Triani - "Humba Dreams"

4. Pemeran Utama Pria Terbaik

-Alqusyairi Radjamuda - "Mountain Song"

-Ario Bayu - "Perempuan Tanah Jahanam"

-Dion Wiyoko - "Susi Susanti: Love All"

-Gunawan Maryanto - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)"

-Ibnu Jamil - "Mudik"

-Reza Rahadian - "Abracadabra"

-Reza Rahadian - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan"

5. Penulis Skenario Asli Terbaik

-Adriyanto Dewo - "Mudik"

-Joko Anwar - "Perempuan Tanah Jahanam"

-Riri Riza - "Humba Dreams"

-Syarika Bralini, Raditya, Daud Sumolang, Sinar Ayu Massie, Raymond Lee - "Susi Susanti: Love All"

-Yosep Anggi Noen - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)"

-Yusuf Radjamuda - "Mountain Song"

​​​

6. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik -Ernest Prakasa, Meira Anastasia - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" -Joko Anwar - "Ratu Ilmu Hitam" 7. Pemeran Pendukung Pria Terbaik -Ade Firman Hakim - "Ratu Ilmu Hitam" -Butet Kartaredjasa - "Abracadabra" -Iszur Muchtar - "Susi Susanti: Love All" -Kiki Narendra - "Perempuan Tanah Jahanam" -Totos Rasiti - "Mekah I'm Coming" -Yoga Pratama - "Mudik" -Yudi Ahmad Tajudin - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" 8. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik -Asmara Abigail - "Mudik" -Asri Welas - "Guru-Guru Gokil" -Christine Hakim - "Perempuan Tanah Jahanam" -Dewi Irawan - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" -Marissa Anita - "Perempuan Tanah Jahanam" -Ratna Riantiarno - "Love For Sale 2" -Ria Irawan - "Mekah I'm Coming" 9. Pengarah Sinematografi Terbaik -Bayu Prihantoro - "Humba Dreams" -Gandang Warah - "Abracadabra" -Ical Tanjung, I.C.S - "Perempuan Tanah Jahanam" -Ucel Bausad - "Mountain Song" -Vera Lestafa - "Mudik" -Yunus Pasolang, I.C.S - "Susi Susanti: Love All" 10. Pengarah Artistik Terbaik -Deki Yudhanto - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" - Frans XR Paat - "Perempuan Tanah Jahanam" - Frans XR Paat - "Susi Susanti: Love All" - Vida Sylvia Pasaribu - "Abracadabra" 11. Penata Efek Visual Terbaik - Abby Eldipie - "Perempuan Tanah Jahanam" - Gaga Nugraha - "Ratu Ilmu Hitam" -Keliek Wicaksono - "Abracadabra" - Kotak Ide - "Mangkujiwo" - Satriya Mahardhika, Wahyu Ponco, Ardian Krisna Wijaya, Stephen Kingsyah - "Susi Susanti: Love All" - Satriyo P Utomo (Rabbit Studio), Lucas Adhityo (Fire Post Pro), Kholish Abdulhaq (Blessink Studio) - "Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2" - x. Jo - "Habibie & Ainun 3" 12. Penyunting Gambar Terbaik - Ahyat Andrianto - "Mekah I'm Coming" - Akhmad Fesdi Anggoro, Yosep Anggi Noen - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" - Arifin Cuunk - "Mudik" - Arifin Cuunk - "Ratu Ilmu Hitam" - Dinda Amanda - "Perempuan Tanah Jahanam" - Ryan Purwoko - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" 13. Penata Suara Terbaik -Arief Budi Santoso, Hiro Ishizaka - "Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2" - Hadrianus Eko Sunu, Firman Satyanegara, L.J. Aim Adi Negara, Bagas Oktariyan Ananta, Yasuhiro Morinaga - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" -Krisna Purba Ratmara, Dicky Permana - "Abracadabra" - Mohamad Ikhsan, Trisno, Syamsurrijal - "Mangkujiwo" - Mohamad Ikhsan, Syamsurrijal, Anhar Moha-"Perempuan Tanah Jahanam" -Mohamad Ikhsan, Trisno - "Susi Susanti: Love All" -Syamsurrijal, ANhar Moha - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" 14. Penata Musik Terbaik - Aghi Narottama, Bembi Gusti - "Susi Susanti: Love All" - Aghi Narottama, Bembi Gusti, Tony Merle, Mian Tiara - "Perempuan Tanah Jahanam" - Aksan Sjuman - "Humba Dreams" - Ifa Fachir, Dimas Wibisana - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" - Lie Indra Perkasa - "Mudik" - Ofel Obaja - "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini" 15. Pencipta Lagu Tema Terbaik - "Dari Kata Turun ke Hati" - film "Toko Barang Mantan" Musik: Andi Rianto, Lirik: Titien Wattimena - "Fine Today" - film "Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini" Musik/lirik: Ardhito Pramono -"Pujaan Hati" - film "Perempuan Tanah Jahanam" Musik: The Spouse, Lirik: Tia Hasibuan - "Tak Harus Sempurna" - film "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" Musik: Ifa Fachir, Lirik: Reza Rahadian 16. Penata Busana Terbaik - Aldie Harra - "Si Manis Jembatan Ancol" - Andhika Dharmapermana - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" - Hagai Pakan - "Abracadabra" - Irmina Kristina - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" - Isabelle Patrice - "Perempuan Tanah Jahanam" - Jeanne Elizabeth Fam - "Guru-Guru Gokil" - Nuni Triani - "Susi Susanti: Love All" 17. Penata Rias Terbaik -Aktris Handradjasa, Teguh Widodo - "Habibie & Ainun 3" -ANISMCAW - "Hiruk-Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions)" - Eba Sheba - "Abracadabra" - Eba Sheba - "Susi Susanti: Love All" - Darwyn Tse - "Perempuan Tanah Jahanam" - Talia Subandrio - "Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan" - Ucok Albasirun - "Ratu Ilmu Hitam" 18. Film Cerita Pendek Terbaik - "Fitrah" Sutradara: Yulinda Dwi Andriyani - "Hai Guys Balik Lagi Sama Gue, Tuhan!" Sutradara: Winner Wijaya - "Jemari Yang Menari di Atas Luka-Luka" Sutradara: Putri Sarah Amelia - "Kemanten" Sutradara: Imam Syafi'i - "Lantun Rakyat" Sutradara: Dwi Cahya 19. Film Dokumenter Panjang Terbaik - "Between The Devil And The Deep Blue Sea" Sutradara: D.S. Nugraheni - "You And I" Sutradara: Fanny Chotimah 20. Film Dokumenter Pendek Terbaik - "Cerita Tentang Sinema Di Sudut Yang Lain" Sutradara: Hariwi - "Cipto Rupo" Sutradara: Catur Panggih Raharjo - "Dulhaji Dolena" Sutradara: Anita Reza Zein - "Golek Garwo" Sutradara: Wahyu Utami - "Ibu Bumi" Sutradara: Chairun Nissa 21. Film Animasi Pendek Terbaik - "Handcrafted" Sutradara: Angelia - "Kasat Mata" Sutradara: Sari Pololessy -"Nussa Bundaku" Sutradara: Chrisnawan "Cicis" Martantio -"Prognosis" Sutradara: Ryan Adriandhy