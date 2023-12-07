Festival Film Bulanan Dorong Filmmaker Jambi Menuju Komersil

JAKARTA - Film Indonesia terus digaungkan, hal ini membuat sineas muda Tanah Air terus tumbuh menggeliat. Salah satunya lewat Festival Film Bulanan.

Upaya menggerakkan sektor ekonomi kreatif terus dilakukan Festival Film Bulanan (Fesbul) yang didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Salah satunya dalam gelaran rangkaian Malam Anugerah yang bertajuk Road to Awarding Night Festival Film Bulanan yang menayangkan 20 Film Terpilih di sepuluh titik Bioskop XXI di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Lombok, Yogyakarta, Jambi, Makassar, Padang, Pontianak, Ambon dan Jayapura.

Terdapat dua Film Terpilih Fesbul dari Lokus 5 (khusus wilayah Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung) yang diputar pada 24 November 2023 lalu di XXI WTC Jambi.