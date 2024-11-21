Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Piala Citra

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |13:33 WIB
Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Piala Citra
Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Piala Citra (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2024 sukses digelar pada Rabu, 20 November 2024, di ICE BSD. Perhelatan ini menjadi ajang penghargaan bergengsi bagi insan perfilman tanah air.

Film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (JCSDFF) berhasil meraih predikat Film Cerita Panjang Terbaik, mengalahkan sejumlah film unggulan lainnya seperti Crocodile Tears, Kabut Berduri, Samsara, dan Siksa Kubur.

Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Penghargaan
Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024, JCSDFF Borong 7 Penghargaan

Selain itu, JCSDFF juga memenangkan kategori Penulis Skenario Asli Terbaik (Yandy Laurens) dan Pencipta Lagu Tema Terbaik (Donne Maula), sehingga membawa pulang total 7 piala. Namun, penghargaan Sutradara Terbaik tahun ini jatuh kepada Garin Nugroho untuk film Samsara.

Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024

  1. Film Cerita Panjang Terbaik: Jatuh Cinta Seperti di Film-Film
  2. Sutradara Terbaik: Garin Nugroho (Samsara)
  3. Pemeran Utama Pria Terbaik: Ringgo Agus Rahman (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  4. Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  5. Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Alex Abbad (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  6. Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik: Sheila Dara Aisha (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  7. Penulis Skenario Asli Terbaik: Yandy Laurens (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  8. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, Virania Munaf (Petualangan Sherina 2)
  9. Film Cerita Pendek Terbaik: Suintrah
  10. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Under the Moonlight (NUR)
  11. Film Dokumenter Pendek Terbaik: My Therapist Said, I Am Full of Sadness
  12. Film Animasi Panjang Terbaik: Juki the Movie: Harta Pulau Monyet
  13. Film Animasi Pendek Terbaik: Cangkir Profesor
  14. Pengarah Sinematografi Terbaik: Batara Goempar I.C.S. (Samsara)
  15. Pengarah Artistik Terbaik: Menfo Tantono, Guntur Mupak (Kabut Berduri)
  16. Penata Efek Visual Terbaik: Lumine Studio (Kabut Berduri)
  17. Penyunting Gambar Terbaik: Wawan I. Wibowo (Ipar Adalah Maut)
  18. Penata Suara Terbaik: Mohamad Ikhsan, Anhar Moha (Siksa Kubur)
  19. Penata Musik Terbaik: Wayan Sudirana, Kasimyn (Samsara)
  20. Pencipta Lagu Tema Terbaik: Donne Maula (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
  21. Penata Rias Terbaik: Cherry Wirawan (Kabut Berduri)
  22. Penata Busana Terbaik: Retno Ratih Damayanti (Samsara)
  23. Karya Kritik Film Terbaik: Jagat yang Sempit dan Determinasi Diri dalam Film Yuni (2021) - Reza Mardian
  24. Pengabdian Seumur Hidup untuk Film: Imam Tantowi, Gope T. Samtani
  25. Aktor Pilihan Penonton: Afrian Arisandy (Siksa Kubur)
  26. Aktris Pilihan Penonton: Prilly Latuconsina (Puspa Indah Taman Hati)
  27. Piala Antemas (Film dengan penonton terbanyak): Film Agak Laen
  28. Film Pilihan Penonton: Siksa Kubur

(aln)

