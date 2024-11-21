JAKARTA - Malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2024 sukses digelar pada Rabu, 20 November 2024, di ICE BSD. Perhelatan ini menjadi ajang penghargaan bergengsi bagi insan perfilman tanah air.
Film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (JCSDFF) berhasil meraih predikat Film Cerita Panjang Terbaik, mengalahkan sejumlah film unggulan lainnya seperti Crocodile Tears, Kabut Berduri, Samsara, dan Siksa Kubur.
Selain itu, JCSDFF juga memenangkan kategori Penulis Skenario Asli Terbaik (Yandy Laurens) dan Pencipta Lagu Tema Terbaik (Donne Maula), sehingga membawa pulang total 7 piala. Namun, penghargaan Sutradara Terbaik tahun ini jatuh kepada Garin Nugroho untuk film Samsara.
Daftar Lengkap Pemenang FFI 2024
Film Cerita Panjang Terbaik: Jatuh Cinta Seperti di Film-Film
Sutradara Terbaik: Garin Nugroho (Samsara)
Pemeran Utama Pria Terbaik: Ringgo Agus Rahman (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Nirina Zubir (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Alex Abbad (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik: Sheila Dara Aisha (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Penulis Skenario Asli Terbaik: Yandy Laurens (Jatuh Cinta Seperti di Film-Film)
Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Jujur Prananto, Mira Lesmana, Riri Riza, Virania Munaf (Petualangan Sherina 2)
Film Cerita Pendek Terbaik: Suintrah
Film Dokumenter Panjang Terbaik: Under the Moonlight (NUR)
Film Dokumenter Pendek Terbaik: My Therapist Said, I Am Full of Sadness
Film Animasi Panjang Terbaik: Juki the Movie: Harta Pulau Monyet