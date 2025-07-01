Festival Film Indonesia 2025 Resmi Digelar

JAKARTA – Festival Film Indonesia (FFI) 2025 resmi diluncurkan dengan membawa semangat baru melalui tema dan logo teranyar. Mengusung tajuk Puspawarna Sinema Indonesia, ajang bergengsi ini mengajak masyarakat untuk turut merayakan keberagaman wajah sinema Tanah Air.

Logo baru FFI 2025 menggambarkan siluet bunga khas Nusantara yang merepresentasikan semangat taman sinematik tempat berkumpulnya karya-karya para sineas terbaik Indonesia.

Ketua Komite FFI 2025, Ario Bayu, mengatakan ajang tahun ini akan lebih spesial karena didukung komite baru yang siap bekerja memilih film terbaik dan mengampanyekan film lokal ke tengah masyarakat.

“Tahun ini sedikit lebih spesial untuk FFI. Kita punya jajaran komite baru. Dan yang lebih menggembirakan, masyarakat kini semakin menikmati film Indonesia. Menurut data, sudah ada 43 juta penonton yang menonton film Indonesia,” ujar Ario di Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Ario menilai hal ini menjadi bukti kualitas film Indonesia dari segi gambar hingga narasi terus berkembang. Maka dari itu, FFI tidak lagi sekadar menjadi ajang promosi, melainkan menjadi ruang apresiasi terhadap karya dan kreativitas sineas.

“FFI bukan lagi hadir untuk sekadar mempromosikan film Indonesia. Saat ini masyarakat sudah percaya dan menikmati cerita-cerita dari negeri sendiri. Harapannya, FFI bisa menjaga dan terus mendorong kreativitas sineas kita,” tambahnya.

Untuk sistem seleksi, FFI 2025 masih akan menggunakan format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya karena dianggap sudah efektif dan relevan.

“Kita tetap pakai framework yang sama. Ada empat tahap penjurian. Pertama, tim kuratorial; kedua, akademi citra; ketiga, tim penjurian khusus; dan terakhir, tahap final bersama juri-juri terpilih,” jelas Ario.