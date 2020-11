JAKARTA - Hot Gosip pagi ini (8/11/2020), datang dari Gisella Anastasia yang namanya mendadak viral di Twitter, pada 7 November silam. Hal itu lantaran video panas mirip dirinya beredar di jagad maya.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan mirip Gisel melakukan hubungan badan dengan seorang pria. Tak hanya wajah, warganet juga membandingkan kamar dalam video syur tersebut dengan kamar Gisel yang pernah diperlihatkan dalam aplikasi Tik Tok.

Usai kehebohan tersebut, Gisel yang tengah berada di Sumba kemudian angkat bicara. Ia mengaku bingung harus berbicara apa, pasalnya ini bukan kali pertama dirinya dituding terlibat skandal video seks.

"Jadi sebenarnya sedih juga cuma ya sudah enggak apa-apa dihadapi saja," kata penyanyi 29 tahun tersebut.

Namun ketika ditanya lebih lanjut soal sosok perempuan di dalam video itu, Gisel enggan memberikan jawaban pasti. Mantan istri Gading Marten tersebut hanya meminta doa agar kasus tersebut lekas berakhir.

Hot Gosip selanjutnya datang dari Red Velvet yang akhirnya menyapa penggemarnya usai kasus perilaku buruk Irene. Seulgi cs yang tampil anggun dalam balutan pakaian serba putih merilis video season greeting 2021 pada 5 November silam.

Kemunculan Red Velvet menuai beragam komentar. Ada yang antusias dengan keberadaan kelima personelnya, namun tak sedikit yang meminta Irene meninggalkan grup bentukan SM Entertainment tersebut.

Hot Gosip terakhir datang dari Adhisty Zara yang kembali menjadi perbincangan warganet. Mereka kembali membahas video 'remas payudara' yang sempat menimpa sang aktris bersama kekasihnya, Zaki Pohan.

Hal itu bermula ketika Zara mengunggah video lipsync lagu My Life dari Billy Joel di TikTok. “I don’t care what you say anymore, this is my life (aku tidak peduli dengan perkataanmu. Ini hidupku),” bunyi penggalan lirik lagu tersebut.

Dara 17 tahun itu lalu mengakhiri videonya dengan memberikan ekspresi menjulurkan lidah. “Buat yang komen,” tulisnya sebagai keterangan video.

Hal itu lantas memicu komentar pedas netizen yang kembali menyinggung tentang video lamanya bersama sang kekasih. “Zar, sudah lah jangan mancing begitu. Nanti dihujat, alasannya mental breakdown,” ujar seorang warganet.

Mantan member JKT48 tersebut kemudian membalas komentar tersebut dengan tak kalah garangnya. “Lah, lo pikir urusan mental kemarin hanya alasan?”*

