Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 masih berlangsung. Persaingan antara Donald Trump dan Joe Biden pun semakin ketat.

Persaingan dua kandidat ini turut menjadi fokus para selebriti dunia yang hidup di Amerika. Mereka bahkan mengklaim, siap pindah negara jika Donald Trump kembali terpilih menjadi presiden. Dilansir dari Page Six, berikut Okezone rangkum selebriti yang siap tinggalkan AS:

1. Bruce Springsteen

Penyanyi Bruce Springsteen dikenal sebagai orang yang vokal. Kepada media Australia, ia menyatakan keinginannya pindah negara jika Trump kembali terpilih.

2. Tommy Lee

Sama seperti Bruce Spiringsteen, drummer Motley Crue, Tommy Lee siap pindah ke Eropa jika sang presiden kembali terpilih di periode kedua.

3. Ricky Martin

Penyanyi tahun 90-an Ricky Martin diketahui menjadi pendukung Joe Biden. Pelantun Living La Vida Loca ini, mempertimbangkan kepindahannya dari Amerika jika pilihannya tidak menang.

4. John Legend

Penyanyi John Legend telah mempertimbangkan untuk meninggalkan Amerika bersama sang istri, Chrissy Teigen. Hal ini diungkap kepada Cosmopolitan Inggris pada September lalu.

"Kami lahir dan besar di sini, semua keluarga kami ada di sini. Sulit untuk pergi. Tapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki pemimpin yang mencoba menghancurkan demokrasi," kata Legend.

Pelantun All of Me ini mengaku, ingin tinggal di negara yang menghargai demokrasi dan hak asasi manusia. Hingga kini, belum diketahui negara mana yang akan dituju Legend dan Teigen.