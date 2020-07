LOS ANGELES - Dikenal sebagai family man yang berdedikasi pada istri dan anak-anaknya, John Legend belum lama ini memberikan pengakuan mengejutkan. Dalam wawancaranya dengan Dax Shepard dalam podcast Armchair Expert, dia mengaku, pernah berselingkuh.

Eits, jangan kaget dulu! John menjelaskan, perselingkuhan itu tidak terjadi saat dia berstatus kekasih dan suami Chrissy Teigen. Hal itu justru terjadi saat dia masih berusia 20 tahun dan masih kuliah.

“Itu terjadi di masa lalu, saat aku masih umur 20’an dan masih kuliah. Aku memang lebih muda 2 tahun dari teman-teman kampus dan tak punya pengalaman pacaran,” ujarnya seperti dikutip dari PEOPLE, pada Rabu (15/7/2020).

Ketika Legend mulai mendapat perhatian dari teman-teman kampusnya, dia mengaku, sangat menikmati momen tersebut. “Saat itulah perselingkuhan itu terjadi. Aku tidak jujur dan egois pada pasanganku. Yang kutahu, aku hanya menikmati perhatian,” tuturnya menambahkan.

Baca juga: Tanggapan Chrissy Teigen Setelah Dituduh Curi Resep Makanan

Seiring bertambahnya usia, perjalanan hidup mempertemukan John Legend dengan Chrissy Teigen pada 2007. Pelantun hits All of Me itu menyadari bahwa dirinya menjadi lebih bahagia ketika jujur dan setia pada satu perempuan saja.

“Ada titik di mana kita menyadari bahwa akan lebih bahagia jika kau bersikap jujur. Tidak hanya itu, kau juga akan merasa lebih bahagia karena mencintai dan setia pada satu orang.”*

Baca juga: Sebelum Bunuh Diri, Cucu Elvis Presley Sempat Jalani Rehabilitasi

(SIS)