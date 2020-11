LOS ANGELES - Pemilihan umum Presiden AS tahun ini jadi momen bersejarah bagi rapper dan fashion entrepreneur sukses, Kanye West. Pasalnya, seperti dilapor Just Jared, Rabu (4/11/2020) Pilpres AS 2020 menjadi momen debut untuk pertama kalinya seorang Kanye West mengikuti pemilu.

Ia ikut menyumbangkan suaranya sebagai warga negara Amerika Serikat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kanye West di akun Twitter pribadinya.

Baca Juga:

Pilpres AS 2020, Kim Kardashian Beda Pilihan dengan Kanye West?

Kanye West Hadiahi Kim Kardashian Hologram Mendiang Ayah





“Hari ini aku pertama kalinya dalam hidup, ikut memilih untuk Presiden Amerika Serikat dan untuk seseorang yang aku sangat percaya, diriku sendiri,” tulis Kanye.

Tak hanya mengabarkan pada publik bahwa pemilu kali ini adalah momen bersejarah baginya. Tapi suami Kim Kardashian ini juga terang-terangan mengaku memilih dirinya sendiri.

Sementara Kim, disinyalir menjadi pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden dan Kamala Harris.

(aln)