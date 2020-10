LOS ANGELES - Mencuat peluang film James Bond: No Time to Die akan hadir di platform situs streaming. Hal ini menyusul penundaan perilisan No Time to Die di bioskop seperti kebanyakan film Hollywood lainnya.

Baca Juga:

- Jajaki Penayangan Streaming, No Time to Die Pasang Harga Rp8,7 Triliun

- Resmi Menikah, Aldi Taher Sindir Ariel Noah, Luna Maya, hingga Atta Halilintar

Apple, Netiflix, dan berbagai jasa layanan streaming lainnya disebutkan tengah menjajaki peluang untuk mendapatkan lisensi tayang film No Time to Die. Rumor ini langsung ditanggapi MGM selaku rumah produksi.

“Kami tak berkomentar terkait rumor tersebut. Film ini tidak untuk dijual, perilisan film yang ditunda hingga April 2021 dilakukan untuk menjaga pengalaman para moviegoers menonton langsung di bioskop,” ujar juru bicara MGM kepada Variety, seperti dikutip Senin (26/10/2020).

Namun beberapa orang dalam studio film dan perusahaan pesaing MGM menyebutkan, ada kemungkinan No Time to Die dijual ke platform streaming. MGM disebutkan tengah mencari kesepakatan harga senilai sekitar USD600juta atau kurang lebih Rp8,8 triliun, yang mana harga ini dianggap terlalu tinggi untuk para penyedia layanan streaming gratis.

Dikatakan lebih lanjut, penjualan tersebut nantinya akan digawangi secara eksklusif langsung oleh Kevin Ulrich, chairman sekaligus CEO dari Anchorage Capital Group, pemilik mayoritas MGM. Sementara itu, karena mengalami penundaan rilis, MGM dikatakan telah mengalami kerugian. Laporan Bloomberg dari orang dalam industri film menyebut MGM rugi antara USD30juta hingga USD50juta atau sekira Rp440,6miliar sampai Rp734,3miliar. No Time to Die awalnya dijadwalkan rilis di bioskop pada April 2020. Karena COVID-19, jadwal tayang film ke-25 James Bond itu digeser ke November sampai akhirnya ditunda hingga April 2021.