LONDON - Film No Time To Die menjadi proyek pamungkas Daniel Craig sebagai James Bond. Namun aksi Agen 007 tersebut, menurut sang produser Barbara Broccoli, masih akan berlanjut.

“Kami sedang mempertimbangkan berbagai hal untuk produksi James Bond selanjutnya. Penggemar bisa yakin bahwa James Bond pasti akan kembali,” ujar Broccoli dalam ajang Contenders Film: New York seperti dikutip dari Deadline, Selasa (7/12/2021).

Film No Time To Die memulai debutnya di box office Amerika Utara, pada September silam. Proyek itu merupakan penampilan kelima Craig setelah Casino Royale (2006), Quantum Of Solace (2008), Skyfall (2012), dan Spectre (2015).

Mengutip Variety, film terakhir Daniel Craig itu telah membukukan pendapatan global sebesar USD756 juta atau setara dengan Rp10,9 triliun hingga pertengahan November 2021. Hasil itu menempatkan No Time to Die sebagai film Hollywood dengan pendapatan terbesar sepanjang pandemi COVID-19.*

