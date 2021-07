JAKARTA – Setelah memegang kode 007 sejak 2006, Daniel Craig akhirnya akan pensiun dari franchise James Bond seusai No Time to Die. Sesuai tradisi, nama James Bond akan kemudian disandang oleh aktor lain yang tentunya berkebangsaan Inggris dan memiliki kharisma yang khas si agen rahasia MI6 ini.

Mengenai hal ini, Pierce Brosnan, aktor James Bond lawas, menyuarakan pendapatnya. Diwawancara oleh majalah People, dilansir dari GameSpot, Selasa (6/7/2021), Pierce mengawali topik tersebut dengan mengaku tidak tahu siapa tepatnya aktor yang akan memerankan James Bond selanjutnya.

Baca Juga:

Wulan Guritno Pakai Bra Lilac saat Olahraga di Rumah, Netizen: Vampir Kehidupan Nyata

Reaksi Awkarin saat Dikira Pindah Agama karena Sebut Kata Yesus

Namun, baginya, ada dua nama yang cocok untuk menjadi 007; “Idris Elba adalah salah satu aktor yang terpikirkan,” ujarnya, “Ia punya penampilan yang sangat kharismatik dan memiliki suara yang bagus. Ia tampaknya cocok.”

Selain Idris Elba, Pierce juga menganggap “Tom Hardy nampaknya cocok dengan karakter James Bond; Ia nampak gagah di layar lebar.”

Melanjutkan perbincangannya, Pierce pun sempat membicarakan James Bond generasi ini, Daniel Craig, yang mengambil alih peran darinya setelah film Die Another Day. Menurutnya, Daniel adalah aktor yang “luar biasa” dalam memerankan James Bond.

“Perannya benar-benar membekas di hati banyak orang,” akunya, “semenjak Ia menjadi Bond, terbuka banyak jalan untuk menggambarkan karakter ini.”

Secara resmi, belum diumumkan siapa yang akan mengambil peran James Bond dari tangan Daniel Craig, dan para penggemar harus sabar menunggu sampai No Time to Die tayang 30 September nanti di Inggris dan 8 Oktober di Amerika. Disutradarai Cary Fukunaga, No Time to Die akan dibintangi Daniel Craig dan Rami Malek.

(aln)