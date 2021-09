JAKARTA - Sinopsis No Time to Die berkisah tentang James Bond (Daniel Craig) yang tengah menikmati masa pensiunnya sebagai agen mata-mata di Jamaika. Di sana, dia menikmati kehidupan tenang yang damai.

Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Felix Leiter, seorang teman lama dari CIA menghubunginya dan meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Namun misi penyelamatan itu jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan.

Sinopsis No Time to Die. (Foto: Instagram/@007)

James Bond harus menghadapi musuh lamanya, Safin, yang memiliki senjata berteknologi tinggi. Lantas, bagaimana cara James Bond menghadapi para penjahat itu dan apakah dia mampu menyelesaikan misi penyelamatan tersebut?

Mengutip iMDB, Rabu (22/9/2021), film berdurasi 2 jam 43 menit tersebut disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga. Sementara naskahnya, digarap sutradara 44 tahun itu bersama Neal Purvis dan Robert Wade.

Baca juga: Kabar Gembira: Film James Bond Terbaru No Time To Die Segera Tayang!

Dalam film tersebut, Daniel Craig akan beradu akting dengan sederet aktor ternama lainnya, seperti aktor peraih Oscar Rami Malek. Selain itu, ada juga Lea Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes, dan Lashana Lynch.

Sinopsis No Time to Die. (Foto: Instagram/@007)

Ini menjadi sekuel terakhir James Bond yang akan diperankan Daniel Craig setelah bermain dalam empat seri: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), dan Spectre (2015). Film No Time to Die akan tayang di bioskop, pada 30 September 2021.*

Baca juga: Bersedia Tampil di Podcast Deddy Corbuzier, Jerinx SID Minta Bayaran