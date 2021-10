LOS ANGELES - Henry Cavill sempat digadang-gadang akan menjadi 'penerus' Daniel Craig sebagai Agen 007 dalam film James Bond. Namun kini, dia membuka diri untuk peran antagonis dalam film tersebut.

"Jika Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson (produser James Bond) tertarik kepadaku, maka aku akan dengan senang hati mendiskusikan kemungkinan itu (peran antagonis)," ujarnya seperti dikutip dari The Movie Dweeb, Minggu (3/10/2021).

James Bond sebenarnya bukan hal baru bagi aktor 38 tahun tersebut. Dia pernah mengikuti audisi untuk peran James Bond pada 2005, di usia 22 tahun. Meski gagal, dia mengaku, akan tetap mencobanya jika kesempatan itu tiba.

"Tapi sejauh ini, belum ada tawaran apapun. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Tapi ya, aku akan dengan senang hati bermain bergabung. Ini akan menyenangkan," kata pemeran Superman dalam Man of Steel tersebut.

No Time to Die merupakan film terakhir Daniel Craig bersama James Bond. Dia memulai perannya sebagai Agen 007 dalam Casino Royale pada 2006, dilanjutkan Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), dan Spectre (2015).*

