JAKARTA - Hot Gosip yang pertama datang dari desainer Adjie Notonegoro yang mengaku telah berpindah agama menjadi Kristen sekitar tiga tahun lalu. Ia berkisah mendapatkan mimpi sebelum akhirnya berpindah keyakinan.

"12 Desember 2014 saya mimpi, di sana saya duduk terus di belakang saya ada cahaya gitu terang banget dan di sana saya bertemu dengan-Nya (Tuhan)," ungkap Adjie dalam saluran YouTube Melaney Ricardo.

"Di sana Dia berbisik, 'Kamu saya berkati.' Sampai saat itu saya belum pernah cerita sama siapa-siapa sampai akhirnya saya cerita ke anak saya, karena saya kembali mendapatkan mimpi sebanyak dua kali," sambungnya.

Meski berpindah keyakinan di usia yang tak muda lagi, Adjie mengaku bahagia. Paman Ivan Gunawan ini merasa pilihannya benar.

Berikutnya ada selebgram Karin Novilda atau Awkarin yang tepergok menggunakan ilustrasi seniman asal Los Angeles bernama Hallie Bateman tanpa izin.

Hal tersebut awalnya diketahui oleh salah satu netizen yang mengungkapkannya di Twitter. Netizen tersebut mengingatkan Karin untuk berhenti memakai karya orang lain tanpa izin.

"Hi @awkarin berhenti menggunakan karya seni milik orang lain tanpa izin dan mendapatkan sekitar 170 ribu likes di sana. Katakan sesuatu kepada @hallithbates," tulis salah satu netizen di Twitter seperti dikutip Okezone, Selasa (6/9/2020).

Netizen tersebut juga membagikan tangkapan layar unggahan Instagram Awkarin yang menggunakan ilustrasi milik Hallie Bateman bertuliskan, "Its a miracle we ever met". Dalam foto tersebut Awkarin memakai ilustrasi untuk membingkai fotonya bersama sang kekasih, Sabian Tama saat duduk di atas mobil Jeep.

Di sisi lain, sang seniman yang mengetahui karyanya dipakai tanpa izin, menyinggung kejadian tersebut di Twitter pribadinya. Hallie Bateman menyatakan tak mendapat tanggapan apa-apa dari sang selebgram terkait protesnya.

"@Awkarin mengedit dan mengunggah ulang karya seni saya ke akun Instagramnya. Dia juga membagikannya kepada 5,7 juta pengikutnya, tanpa pernah bertanya soal izin atau menuliskan credit. Saya meminta dia untuk menurunkannya, namun tidak ada respons," ucap Hallie Bateman. Terakhir ada Bella Saphira yang mulai terbuka tentang kehidupan pernikahannya dengan Agus Surya Bakti. Ia mengaku awal hubungannya dengan sang suami penuh lika-liku. “Ada ego yang sangat besar dalam diri saya. Karier bagus. Saya juga bukan perempuan dari keluarga kekurangan,” ujarnya seperti dikutip dari Starpro Indonesia. Selain ego, restu keluarga pun tak mudah diraih Bella Saphira. Keputusannya menjadi mualaf mendapat tentangan keras dari orangtua, keluarga besar, sahabat, komunitas gereja, hingga penggemar. Beruntung, Bella Saphira bertemu suami di usia yang sudah matang sehingga dia yakin dengan keputusannya. Pada 26 Juli 2013, dia pun memutuskan untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. “Saya yakin dengan pilihan ini. Saya yakin, akan menjalani semua ini hingga akhir,” ujarnya. Sebulan setelah menjadi mualaf, Bella Saphira resmi dinikahi Agus Surya Bakti.