JAKARTA - Aktris sekaligus politisi, Rachel Maryam tengah hamil anak ke-2. Setelah 8 tahun lebih menikah dengan Edwin Aprihandono, wanita 40 tahun itu diketahui kembali hamil usai menjalani program bayi tabung.

Usia kehamilan dari bintang film Arisan! 2 ini diketahui sudah memasuki bulan ke-9. Dalam dua hari lagi, Rachel diprediksi akan melahirkan buah cintanya ke dunia.

Melalui akun Instagram pribadinya, Rachel Maryam mengunggah cerita mengenai tantangannya saat harus menjalani kehamilan di masa pandemi. Menurutnya, menjalani kehamilan di masa pandemi sangatlah sulit dilakukan.

"Sepenggal cerita tentang kehamilan di masa pandemi. Ternyata hamil di masa pandemi memiliki tantangannya sendiri ya. Salah satunya harus pintar-pintar menahan kangen dari ketemu sama orang-orang tersayang karena social distancing," ungkap Rachel Maryam pada keterangan fotonya dan suami.

"Padahal bumil lagi perlu banget lho disupport banyak orang untuk melewati 'hari-hari berat' selama kehamilan, apalagi di detik-detik menuju lahiran," sambungnya.

Beruntung Rachel memiliki suami siaga yang selalu berusaha untuk membuatnya senang. Belum lama ini, sang suami memberi kejutan untuk Rachel dengan menghadirkan orang-orang tercintanya.

"Bahagia sekali, bersyukur sekali dan berterima kasih sekali. I love you to the moon and back guys! H-2 menuju hari kelahiran," tandasnya.

(LID)