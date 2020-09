JAKARTA - Hot gosip kali ini menghadirkan kabar dari Meggy Wulandari yang geram karena sang suami, Mamad Muhammad dicibir netizen. Dia bahkan mengancam akan melaporkan orang yang menghina suaminya.

"Apapun omongan jelek orang-orang tentang saya enggak dipikirin. Tapi kalau orang-orang hina suamiku dan anak-anakku, Oh no, no. Urusannya akan panjang sama saya karena ada Undang Undang ITE." tulis Meggy Wulandari.

Cibiran netizen muncul setelah Meggy pertama kali memperlihatkan wajah sang suami di unggahan Instagramnya pada 27 September. Banyak yang menilai wajah pria itu mirip Kiwil, mantan suami Meggy.

"Mukanya sama banget kayak Kiwil. Seleranya muka-muka Kiwil juga," komentar netizen.

"Halah sama-sama jelek. Kirain dapat yang lebih bening dari yang kemarin," timpal netizen lain.

Hot gosip selanjutnya ada Anya Geraldine yang mengaku pernah kesulitan uang karena kabur dari rumah saat masih kuliah. "Pernah waktu kuliah, ngabur dari rumah (impulsive banget najis, jangan ditiru) Terus enggak punya duit tetep masuk kuliah," tulis Anya, dikutip dari Insta Story-nya. Baca Juga: Cerita Anya Geraldine Tak Punya Uang hingga Numpang Makan di Rumah Orang Salmafina Sunan Siapkan Rp10 Juta untuk Netizen yang Menghujatnya

Anya akhirnya terpaksa menumpang makan di rumah orang. Bahkan saking tak ada uang, aktris Yowis Ben 2 ini hanya dijajani teman di kampus. "Akhirnya tiap hari numpang makan di rumah orang. Di kampus cuma mampu beli S-T** itu juga dibeliin teman," tulis Anya lagi. Terakhir ada Salmafina Sunan yang menyiapkan tantangan unik. Dia menyiapkan uang Rp 10 juta untuk netizen yang bisa menghujatnya hingga sakit hati. "Random banget pengin kasih challenge yang bisa menghujat gue sejahat mungkin sampai gue sakit hati, gue kasih 10 juta hari ini juga langsung transfer," tulisnya di Insta Story. Baca Juga: Kiki Farrel Bahagia Ibundanya Bisa Rayakan Ultah di Rumah Pelaku Penipuan Resmi Tersangka, Penantian Ibu Rachel Vennya Terbayarkan

Namun, Salma menegaskan bahwa netizen yang menerima hadiah uang itu juga harus siap dilaporkan kepada pihak berwajib karena ucapannya. "Tapi harus tanggung jawab sama apa yang diketik, alias harus siap gue laporin. Oke? Dimulai dari sekarang! Semangat," tulis putri Sunan Kalijaga.