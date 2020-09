LOS ANGELES - David Harbour, pemeran Red Guardian dalam film solo Black Widow meminta maaf atas penundaan film tersebut. Ia meminta maaf karena film pembuka fase 4 MCU yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya tak bisa tayang di 2020.

Dilansir dari Screenrant, David Harbour mengunggah sebuah foto dari merchandise Black Widow untuk karakternya. "Maaf. Anda harus menunggu hingga Mei 2021 sebelum dapat mengeluarkan sedotan melalui helm di kepala saya dan menghisap soda dier Anda, dan Marvel (mengerti) bagaimana Red Guardian mengemas seluruh tubuhnya yang terlalu gemuk ke dalam seragam super itu," kata Harbour melalui caption foto tersebut.

Permintaan maaf Harbour ini sebagai respon dari kemarahan yang dirasakan oleh para penggemar MCU setelah beberapa filmnya termasuk Black Widow diundur jauh ke tahun 2021. Terbukti dari media sosial yang diramaikan dengan ungkapan kecewa para penggemar mereka yang harus menunggu sekitar 9 bulan lagi untuk menyaksikan film pertama fase 4 MCU.

Selain film solo Black Widow, Marvel juga telah memundurkan tanggal perilisan untuk 2 film MCU lainnya, yakni Shang-Chi and the Legends of Ten Rings dan Eternals, beserta beberapa film dari Disney yang juga diundur. Kabarnya, hal ini disebabkan oleh kinerja buruk Warner Bros pada blockbuster Tenet garapan Christopher Nolan yang kurang sukses dalam penayangannya di Amerika.

David Harbour sendiri akan memerankan Alexei Shostakov alias Red Guardian, Captain America-nya Rusia. Selain Harbour, tentu saja Scarlett Johansson akan tampil kembali sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, beserta aktris yang akan hadir pertama kali ke MCU yakni Florence Pugh sebagai Yelena Belova dan Rachel Weisz sebagai Melina Vostokoff yang juga merupakan Black Widow.

Black Widow saat ini dijadwalkan tayang pada 7 Mei 2021, satu tahun lebih lama dari rencana perilisan awal. Selain itu, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings diundur ke 9 Juli 2021, serta Eternals yang diundur ke 5 November 2021.

(aln)