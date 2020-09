JAKARTA - Marvel Studios telah melakukan perubahan tanggal rilis untuk 3 film di fase 4 MCU, yakni diantaranya Black Widow, Eternals, dan Shang-Chi. Hal ini membuat para penggemar cemas, bahwa film-film di fase 4 MCU lainnya juga akan dimundurkan dari tanggal rilis awalnya.

Dilansir dari Screenrant, Disney secara resmi mengumumkan bahwa film fase 4 MCU tidak akan rilis di tahun 2020, pasalnya satu-satunya film MCU di tahun 2020 yakni Black Widow saat ini juga telah diundur ke tahun 2021. Saat ini Black Widow dijadwalkan akan tayang pada 7 Mei 2021, tanggal yang sebelumnya ditempati oleh Shang-Chi and Legend of the Ten Rings.

Dengan diundurnya Black Widow, maka Shang-Chi juga harus ditunda. Film ini sebelumnya dijadwalkan akan rilis pada Februari 2021, tetapi harus diundur ke musim panas setelah penundaan produksi. Dan kabarnya Shang-Chi yang saat ini telah memulai produksinya di Australia, menentukan tanggal 9 Juli 2021 menjadi tanggal baru perilisan film tersebut.

Selain itu, Marvel juga menunda film yang juga ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya yakni Eternals. Film yang digarap oleh ChloƩ Zhao ini awalnya dijadwalkan akan rilis pada November 2020, namun diundur menjadi Februari 2021. Dan akibat Marvel mengundurkan Black Widow ke bulan Mei 2021, maka Marvel menentukan tanggal 5 November 2021 sebagai jadwal baru perilisan Eternals.

Meskipun Marvel belum mengumumkan penundaan perilisan untuk film-film lain di fase 4 MCU, tetapi para penggemar berspekulasi bahwa film-film fase 4 lainnya juga akan ditunda perilisannya. Film tersebut diantaranya Spider-Man 3 yang masih dijadwalkan rilis pada 17 Desember 2021, Thor: Love and Thunder yang dijadwalkan pada 11 Februari 2022, Doctor Strange 2 pada 25 Maret 2022, Black Panther 2 pada 6 Mei 2022, dan Captain Marvel 2 pada 8 Juli 2022

