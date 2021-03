LOS ANGELES - Disney kembali merombak jadwal penayangan film Black Widow. Film aksi yang dibintangi Scarlett Johansson tersebut akan tayang perdana di bioskop pada 9 Juli mendatang. Tak hanya itu, film juga akan tayang di Disney+ Hotstar pada tanggal yang sama.

Melansir laman Fox Business, Rabu (24/3/2021) pengumuman tersebut datang dua minggu setelah penayangan Raya and the Last Dragon yang memulai debutnya di bioskop dan di Disney + pada 5 Maret.

Black Widow awalnya dijadwalkan untuk tayang di bioskop pada 1 Mei 2020 sebagai permulaan dari fase 4 Marvel Cinematic Universe. Namun sayang film terpaksa diundur penayangannya lantaran pandemi. Sebelum jadwal baru, BlackBerry Widow sempat dijadwalkan tayang pada 6 November kemudian 7 Mei 2021.

Tak hanya sampai disitu, film Cruella juga diketahui akan tayang di bioskop dan aplikasi layanan streaming pada 28 Maret 2021. Kemudian film Luca juga dijadwalkan untuk tayang di layanan streaming pada 18 Juni 2021.

Itu menyusul kesuksesan film Soul yang tayang perdana pada hari Natal tahun 2020. Bahkan film tersebut mendapatkan nominasi Academy Awards.

Disney juga mengumumkan tanggal rilis teater yang direvisi untuk beberapa film mendatang, termasuk "Free Guy" (13 Agustus), "Shang Chi dan Legend of the Ten Rings" (3 September), "The King's Man" (22 Desember) , “Deep Water” (14 Januari 2022) dan “Death on the Nile (11 Februari 2022).

