JAKARTA - Jadwal rilis film Black Widow mundur ke tahun 2021, dari perencanaan awal perilisan pada November 2020. Namun, informasi ini masih berupa rumor dan belum dipastikan oleh pihak Disney.

Dilansir dari WeGotThisCovered, dunia perfilman sudah mulai bangkit dengan Warner Bros yang merilis Tenet dan hampir meraih USD150 juta secara internasional. Meski begitu, Disney belum berani mengambil langkah serupa.

Selain itu, juga beredar rumor bahwa Disney masih menunggu pencapaian Mulan dalam perilisannya melalui platform streaming Disney+. Setelahnya, mereka baru memutuskan apakah film solo Black Widow akan dirilis seperti Mulan atau seperti rencana awal di bioskop.

Suksesnya Tenet tidak berdampak kepada beberapa studio lain yang mempunyai film di tahun ini. Pasalnya, banyak studio lain mengubah jadwal perilisan mereka ke 2021. Tentu hal ini akan berdampak ke film lain yang dijadwalkan tayang 2021, yang kemungkinan juga akan mengalami penundaan.

Jika Black Widow ditunda hingga 2021, ini dapat menjadi berita buruk bagi serial spin-off The Falcon and the Winter Soldier yang direncanakan rilis akhir tahun ini. Pasalnya, penundaan akan membuat The Falcon and the Winter Soldier juga akan diundur ke 2021 dan mungkin akan membuat beberapa fans Marvel kecewa akan hal tersebut.

