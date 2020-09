JAKARTA - Sejumlah pemeran utama dari Justice League versi Snyder Cut dikabarkan akan menjalankan proses syuting ulang. Beberapa pemeran utama tersebut diantaranya Ben Affleck sebagai Batman, Henry Cavill sebagai Superman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, dan Ray Fisher sebagai Cyborg.

Dilansir dari We Got This Covered, Zack Snyder tidak dibayar untuk menyelesaikan bagiannya dari film tersebut. Namun Warner Bros masih berusaha mengumpulkan banyak uang untuk anggaran film tersebut, mengingat desain ulang Steppenwolf yang lengkap.

Baca Juga:

Ray Fisher Kecam Penyelidikan Warner Bros Atas Kasus Pelecehannya

Konflik dengan Warner Bros, Jason Momoa Bela Ray Fisher





Namun, pihak Warner Bros yakin bahwa Zack Snyder akan memenuhi ekspektasi dan mendatangkan banyak pelanggan baru untuk HBO Max. Untuk memastikan Zack mendapatkan semua yang dia butuhkan, mereka mengizinkannya untuk pengambilan gambar baru bulan depan dengan beberapa bintang utamanya.

Dilaporkan bahwa pada musim semi kemarin Ben Affleck dan Snyder sudah berbincang untuk pemotretan ulang dan telah dikonfirmasi bahwa bukan hanya Affleck yang akan kembali melakukan syuting Justice League, melainkan juga Gal Gadot, Henry Cavill dan Ray Fisher.

Namun anehnya, nama Ezra Miller dan Jason Momoa tidak tertera dari informasi tersebut. Padahal mereka berdua juga merupakan pemeran utama dari Justice League. Hal ini masih belum dijelaskan lebih lanjut baik dari Snyder ataupun dari pihak studio. Namun memang sepertinya syuting ulang ini akan lebih difokuskan untuk karakter dari Ray Fisher yaitu Cyborg yang kabarnya dari versi Snyder karakter Cyborg akan tergali lebih dalam dan lebih luas.

Justice League Snyder Cut akan tayang di HBO Max pada tahun 2021 berbentuk mini-series berjumlah 4 episode.

(aln)