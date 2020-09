JAKARTA - Hot Gosip pertama datang dari pedangdut Dinar Candy yang kembali jadi buah bibir masyarakat. Dinar mengklaim celana dalam yang ia lelang, telah laku terjual dengan harga Rp50 juta.

Hal tersebut diungkap Dinar melalui akun Instagram pribadinya pada 17 September 2020. Ia menyebutkan, sebetulnya ada tiga orang yang menawarkan untuk membeli. Namun akhirnya penawar bernama Bobby yang sukses mendapatkan celana dalam milik Dinar.

Tak berhenti sampai di sini, Dinar mengaku berencana kembali melelang dua celana dalam miliknya. Untuk dua celana dalam pribadinya tersebut, Dinar Candy membuka harga Rp90 juta.

Hot gosip berikutnya datang dari proses produksi film terbaru Robert Pattinson, The Batman. Usai dua kali tertunda proses syutingnya, pihak Warner Bros akhirnya menyebutkan kini penggarapan film The Batman di Inggris kembali dilanjutkan.

Proses produksi The Batman sendiri pertama kali tertunda pada Maret 2020 karena pandemi Covid-19 mulai merebak di seluruh dunia, termasuk Inggris. Setelah itu, syuting kembali harus ditunda karena sang aktor utama, Robert Pattinson diketahui positif terinfeksi Covid-19.

Baca juga:

Hot Gosip: Kata Kiki Fatmala soal Pindah Agama hingga Fitri Carlina Restui Suami Berpoligami

Hot Gosip: Hubungan Cita Citata dan Jordi Onsu hingga Curhat Donita

Kembali melanjutkan syuting, kru dan para pemain The Batman harus ekstra kerja keras, sebab syuting diketahui baru rampung hanya sekitar 25 persen dari keseluruhan cerita.

Hot gosip terakhir datang dari dunia hiburan Korea, tepatnya dari mantan personel SNSD, Jessica Jung. Novel Jessica yang berjudul ‘Shine’, diketahui mendulang kontroversi karena dinilai masih mengandung banyak konten SNSD.

Novel ‘Shine’ dari Jessica ini dirilis dalam berbagai bahasa di 11 negara, termasuk Korea, Brasil dan Indonesia. Novel itu juga akan diadaptasi menjadi sebuah film. Dalam film ini, Jessica menuturkan kisah soal Rachel Kim, remaja perempuan yang bermimpi menjadi bintang K-Pop, yang kemudian sukses di DB Entertainment dan memulai hari-harinya sebagai trainee. Selanjutnya, novel ini akan mengulik percintaan konflik Rachel bersama seorang artis ternama Jason Lee.

Netizen kabarnya kecewa melihat bagaimana Jessica menggambarkan hubungan yang tak harmonis di antara para personel girl grup dalam novel tersebut. Tak hanya itu, sebagian fans SNSD atau yang biasa disebut SONE juga mendesak Jessica untuk mengubah sampul novelnya.

Cover ‘Shine’ dianggap menampilkan elemen yang berhubungan dengan SNSD, yang mana sekarang sudah tidak lagi berhubungan dengan Jessica semenjak ia memutuskan untuk hengkang pada 2014. Elemen tersebut ialah potret lightstick resmi SNSD di novel versi Thailand, serta gambar yang tampak seperti foto single ‘That Summer’ dan sampul album kedua SNSD, ‘Oh!’ pada sampul novel versi Brasil.