JAKARTA - Serial Watchmen baru saja menyapu bersih 26 nominasi di ajang penghargaan bergengsi Emmy Awards 2020 yang ke-72.

Serial hasil kerja sama HBO dan Warner Bros Television ini menjadi acara televisi yang paling banyak mendapatkan nominasi di Emmy Awards tahun ini. Watchmen mengalahkan beberapa acara televisi terkenal lainnya, di antaranya Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, dan Unorthodox.

Serial Watchmen dianggap memiliki keunikan yang berbeda dari serial atau film superhero lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan serial Watchmen dapat memborong 26 nominasi di Emmy Awards.

Okezone merangkum 5 fakta serial Watchmen yang harus kalian ketahui, berikut daftarnya:

1. Alur Cerita Berbeda dari Komik DC dan Film Watchmen

Serial Watchmen bukanlah addaptasi dari novel grafis DC karya Alan Moore dan Dave Gibson. Lindelof membuat serial ini dengan cerita yang baru. Lindelof mengatakan, serial ini lebih cocok disebut sekuel daripada adaptasi.

Pasalnya, Lindelof tidak menghilangkan detail pada novel, melainkan melanjutkan kisah baru dari cerita yang ada di novel tersebut. Maka dari itu, Lindelof menyebutkan bahwa serial ini merupakan 'remix sekuel'.

Namun, jika dibandingkan dengan film Watchmen tahun 2009 karya Zack Snyder, serial Watchmen ini tidak melanjutkan cerita dari film layar lebarnya.

2. Dibintangi Aktor-Aktris Ternama

Serial ini dibintangi oleh para aktor dan aktris yang sudah terkenal di serial televisi. Seperti pemenang Academy Award, Regina King (If Beale Street Could Talk, The Big Bang Theory). Regina King jadi aktris pemeran utama dalam serial Watchmen. Lalu juga ada aktor televisi legendaris Don Johnson (Miami Vice), serta Jean Smart (Legion).

Selain para bintang televisi, serial Watchmen ini juga dibintangi oleh para pemain film seperti Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) dan Jeremy Irons (Batman v Superma, Dawn of Justice dan The Lion King).

Di balik layar, Damon Lindelof yang telah memenangi Emmy Award sebelumnya (Lost, The Leftlovers) juga turut ambil bagian sebagai eksekutif produser. Sementara itu, Nicole Kasell bertindak sebagai sutradara serial ini.

3. Bukan Kisah Superhero Klise Lindelof menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah dalam serial Watchmen, seperti film-film superhero pada umumnya. Jadi, jika penonton mengharapkan adanya cerita superhero yang klise dalam serial ini, mereka pasti akan sedikit kecewa. Lindelof mengatakan, hanya karena ada orang memakai jubah layaknya superhero, bukan berarti ceritanya akan happy ending. 4. Sinopsis Watchmen menceritakan tentang kehidupan superhero di Amerika Serikat masa kini. Pahlawan bertopeng dianggap sebagai pelaku kriminal. Pasalnya, superhero dianggap menyelamatkan masyarakat tetapi menggunakan metode kekerasan. Di sisi lain, ada orang yang ingin membunuh satu per satu para superhero ini. Akhirnya di tengah permasalahan serta konflik yang terjadi, para superhero berkumpul dan ingin memulai rencana baru. 5. Rating Film ini mendapatkan rating 8.1/10 dari 73.604 penilai di IMDb. Sedangkan dari Rotten Tomatoes, Watchmen berhasil mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, yakni 95 persen alias fresh.

