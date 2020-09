LOS ANGELES - Ada kabar terbaru seputar perhelatan ajang penghargaan bergengsi, Emmy Awards 2020. Kabar satu ini terkait daftar nama presenter yang akan hadir.

Pihak ABC selaku penyelenggara akhirnya merilis daftar line-up pertama dari para selebriti yang didapuk sebagai presenter. Mereka juga mengumumkan daftar penampil tahun ini.

Mengutip Just Jared, Jumat (11/9/2020), presenter kondang Jimmy Kimmel yang akan memandu jalannya malam penghargaan Emmy Awards 2020. Sementara Anthony Anderson, America Ferrera, Issa Rae, Gabrielle Union, J.J. Watt, Lena Waithe, hingga Oprah Winfrey masuk sebagai presenter di line-up pertama.

Penyanyi peraih piala Grammy, H.E.R akan tampil di panggung Emmy Awards 2020 dalam segmen In Memoriam. Belum diketahui siapa lagi yang akan masuk daftar penampil selain H.E.R.

Perhelatan Emmy Awards 2020 akan dihelat dalam konsep virtual online. Semua orang yang hadir akan muncul melalui layar aplikasi Zoom dari kediaman masing-masing.

Emmy Awards 2020 virtual akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi ABC pada 20 September mendatang.

