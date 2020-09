LOS ANGELES - Setelah sukses dalam film Frozen, Walt Disney siap menggarap spin-off-nya. Olaf menjadi karakter yang akan digarap untuk spin-off dari film Frozen.

Bertajuk Olaf - Once Upon a Snowman, spin-off ini akan menjadi film pendek garapan Disney dan masih diisi suaranya oleh Josh Gad. Film pendek ini akan mencari tahu masa lalu Olaf yang tidak diketahui dalam film Frozen.

Baca Juga:

Positif Terinfeksi Virus Corona, Pengisi Suara Frozen 2 Dikarantina

Pendapatan Turun, Star Wars 'Rise of The Skywalter' Pertahankan Box Office





Dalam film Frozen diketahui Elsa menciptakan manusia salju yang ceria menggunakan kekuatan es-nya, setelah itu dia menghilang karena Elsa menutup kekuatannya di dalam kamar. Setelah ditemukan oleh Anna dan Kristoff, Olaf bergabung bersama mereka untuk membawa Elsa kembali ke Arendelle.

Film pendek yang akan datang ini menceritakan bagaimana Olaf bisa menjadi bagian dari teman Anna, dan memberikan jawaban bagaimana Olaf dipisahkan dari Elsa di tempat pertama, dan bagaimana dia bisa begitu mencintai musim panas, serta apa yang dia lakukan di pegunungan bersalju di luar Arendelle.

Film pendek ini akan dipimpin oleh Trent Correy, yang merupakan pengawas animasi untuk Olaf di Frozen 2, bersama dengan artis berpengalaman dan Abraham yang mengerjakan musik Olaf "When I Am Older" di Frozen 2, akan bertindak sebagai sutradara untuk jangka pendek. Nicole Hearon dan Peter Del Vecho Will sebagai produser. Menurut Correy dan Abraham ide dalam pembuatan film pendek "When I Am Older" sudah ada sejak pembuatan film Frozen.

Film pendek Olaf Once Upon A Snowman direncanakan akan tayang perdana di Disney+ pada 23 Oktober 2020.

(aln)