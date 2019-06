JAKARTA - Belum lama ini publik dikejutkan dengan kabar bahwa karakter Elsa dalam film animasi Frozen 2 digambarkan sebagai penyuka sesama jenis alias lesbian. Isu tersebut mendadak viral, gara-gara sebuah cuitan dari akun palsu.

Akun Twitter berlabel @disnep itu berkicau bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Disney, rumah produksi itu akan memperkenalkan karakter protagonis lesbi dalam filmnya. Akun palsu itu kemudian merujuk pada tokoh Elsa dalam film Frozen 2.

Sementara Walt Disney Pictures sama sekali belum mempromosikan Frozen 2 lewat akun Twitter resmi mereka, @disney. Ini memang bukan isu baru mengingat kabar tersebut sempat mencuat saat film perdananya rilis pada 2013.

Namun Walt Disney Pictures sebagai produsen film animasi anak tentu memiliki kebijakan tersendiri untuk tidak mencampurkan unsur-unsur politik ke dalam karya-karyanya.

Terkait kemungkinan karakter Elsa digambarkan sebagai lesbian pernah dibahas oleh Jennifer Lee, penulis skenario film tersebut. Kepada Huffington Post, Lee mengaku, berusaha menyajikan karakter tak biasa dalam setiap karyanya.

“Akan seperti apa Elsa digambarkan, dia (Elsa) sebenarnya sudah berbicara kepadaku. Tapi kita lihat saja akan seperti apa nanti karakter ini dalam proyek selanjutnya,” ujar Lee dalam wawancara tersebut.

Sebelum Frozen 2 memulai debutnya pada 22 November 2019, Disney akan lebih dahulu fokus untuk memasarkan Spider-Man: Far From Home dan The Lion King. Kedua film tersebut akan menjadi andalan mereka pada Juli mendatang.

