LOS ANGELES – Star Wars IX: Rise of The Skywalter sukses mempertahankan posisi satu box office Amerika Utara di pekan kedua penayangannya. Meski demikian, pendapatannya menurun 59,4 persen menjadi USD72 juta atau sekira Rp1 trilun periode 27-29 Desember 2019.

Melansir Box Office Mojo, Senin (30/12/2019) raihan Star Wars IX: Rise of The Skywalter masih berada jauh dari rivalnya, Jumanji: The Next Level. Walaupun, film yang dibintangi Dwayne Johnson itu mampu meningkatkan pendapatan hingga 33,2 persen.

Baca Juga: Puncaki Box Office, The Rise of Skywalker Kalah dengan Film Star Wars Lain

Sayang, nilanya hanya mencapai USD35,3 juta atau setara Rp491,1 milar. Pendapat itu tentu tak mampu menjangkau setengah penghasilan dari seri ke-9 Star Wars tersebut.

Keberadaan Little Woman sebagai pendatang baru juga belum memecahkan rekor sang juara. Sebab film yang didistribusikan Sony Puctures ini hanya mampu meraih USD16,52 juta atau setara Rp229,9 miliar.

Little Woman merupakan film yang diangkat dari novel berjudul serupa di tahun 1868-1869. Mengisahkan kehidupan empat saudara, Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan) dan Amy (Florence Pugh) yang menentukan jalan hidup mereka sendiri. Baca Juga: Daisy Ridley Ungkap Sisi Kegelapan Rey di Star Wars: The Rise of Skywalker Melansir Rotten Tomatoes, film berlatar 1980an itu mendapat 92 persen tomat segar dari kritikus film dan 92 persen penilaian baik dari penonton. “Film terbaik tahun ini, karena baik untuk ditonton seluruh keluarga terutama sesama saudara perempuan,” tulis Lama Stanczak. dari Flm Inquiry. Menyusul juara ketiga box office pekan ini, Frozen 2 ada di posisi empat dengan penghasilan USD16,5 juta atau setara Rp229,5 miliar. Serta di urutan kelima diisi dengan pendatang baru, Spies in Disguise. Melansir Box Office Mojo periode 27-29 Desember, berikut rangkuman 10 besar peringkat film di Amerika Utara. Baca Juga: Polisi Nyatakan Hasil Tes Urin Medina Zein Positif Amfetamin 1. Star Wars IX: Rise of The Skywalter - USD72 juta (Rp1 triliun). 2. Jumanji: The Next Level - USD35,3 juta (Rp491,1 milar). 3. Little Woman - USD16,52 juta (Rp229,9 miliar). 4. Frozen 2 - USD16,5 juta (Rp229,5 miliar). 5. Spies in Disguise – USD13,2 juta (183,2 miliar). 6. Knives Out – USD9,7 juta (Rp135,3 miliar). 7. Uncut Gems – USD9,5 juta (132,9 miliar). 8. Cats – USD4,8 juta (Rp67,2 miliar). 9. Bombshell – USD4,7 juta (Rp65,3 miliar). 10. Richard Jewell – USD3 juta (Rp41,8 miliar).