LOS ANGELES - Now You See Me merupakan film yang mengangkat tentang petualangan empat orang pesulap. Film garapan sutradara Louis Leterrier ini juga merupakan salah satu film sukses yang disukai oleh para penontonnya pada tahun perilisannya di 2013.

Okezone merangkum sederet fakta dari film Now You See Me, berikut daftarnya:

1. Sudah memiliki sekuel

Film yang tayang tahun 2013 ini telah memiliki kisah kelanjutan dari pertualangan the Four Horseman, julukan dari keempat pesulap tersebut. Sekuel dari film ini tayang pada 2016 dengan judul 2016.

Isla Fisher sebagai Henley Reeves yang digantikan oleh Lizza Caplan sebagai Lula. Pemeran lainnya seperti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, dan Dave Franco tetap kembali memerankan karakternya di sekuel tersebut.

2. Isla Fisher hampir tewas saat syuting

Ada banyak aksi sulap dipertontonkan di sepanjang film. Salah satunya Isla Fisher melepaskan rantai di dalam tangki berisi air.

Saat proses syuting, ternyata Isla benar-benar mengalami kendala pada rantai tersebut hingga tak bisa mengambil napas di permukaan air. Hal ini tidak disadari oleh para kru yang mengira bahwa Isla sedang menghayati aktingnya. Beruntung, koordinator pelaksana syuting menyadari keanehan Isla dan segera menyelamatkannya.

3. Sinopsis Menceritakan tentang empat orang pesulap yang tidak kenal satu sama lain, namun dipertemukan oleh seseorang yang misterius. Keempat pesulap tersebut adalah Daniel (Jesse Eisenberg) ahli bermain kartu, Henley (Isla Fisher) ahli permainan berbahaya, Jack Wilder (Dave Franco) ahli kecepatan tangan, dan Merrit (Woody Harrelson) ahli hipnotis. Mereka menamai kelompok sulap mereka dengan sebutan The Four Horseman. Mereka ditugaskan untuk menggelar pertunjukan. Namun ternyata sulap tersebut bertujuan untuk menjadi aksi rampok uang salah seorang pria Perancis. Hal tersebut membuat mereka berempat dianggap kriminal oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) dan seorang anti sulap bernama Thaddeus (Morgan Freeman). Meskipun menjadi buronan, mereka tetap menampilkan pertunjukan kedua dengan bantuan sponsor dari Arthur Tressler (Michael Caine), yang ujung-ujungnya dirugikan oleh the Four Horseman tersebut. Akhirnya Arthur meminta bantuan kepada Thaddeus untuk bisa membalas aksi keempat pesulap tersebut. 4. Penghargaan Di tahun 2014, dengan penghasilan box office yang memuaskan, Now You See Me berhasil membawa pulang piala penghargaan dari People's Choice Awards 2014 untuk kategori nominasi Favorite Thriller Movie serta dari Festival Film Bandung untuk kategori Film Impor Kejahatan Terpuji.