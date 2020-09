JAKARTA – Penulis Now You See Me, Ed Solomon berencana menamai film ketiga dari film kaarangannya itu dengan ‘Now You Don't’. Namun, kabarnya ide judul tersebut ditolak oleh departemen pemasaran film tersebut.

Namun, renacana itu tak sepenuhnya dimentahkan. Pasalnya, penulis American Hustle, Eric Warren Singer dikabarkan akan menulis naskah film tersebut. Eric dikatakan sangat tertarik dengan seni penipuan dan ilusi serta aksi sulap yang disajikan di kedua film sebelumnya.

Dilansir dari Comicbook, presiden Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane mengungkapkan, Eric dan juga tim ilusionisnya akan mengejutkan penonton dengan trik sulap yang baru.

"Sekuel Now You See Me akan dibuat untuk membuat penonton terkejut dan menebak-nebak. Pesulap hebat manapun tahu, bahwa anda tidak bisa melakukan trik sulap yang sama berulangkali. Dan Eric beserta timnya memiliki sesuatu yang istimewa untuk film ketiga ini." ucap Nathan dalam wawancara pengumuman threequel film ini.

Dua film Now You See Me di tahun 2013 dan 2016 sama-sama membuahkan hasil yang memuaskan. Masing-masing film tersebut berhasil mendapatkan hampir USD350 juta dalam penayangannya di box office.

Diluar hal tersebut, nama-nama para kru di balik layar sudah dikonfirmasi, seperti Jonathan Bayme dan Theory 11 sebagai konsultan sulap, Jon M.Chu sebagai sutradara, Ed Solomon sebagai produser, dan Eric Warren Singer sebagai penulis skenario.

(qlh)