JAKARTA - Aktor pemeran T’Challa atau Black Panther dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Chadwick Boseman wafat pada usia 43 tahun. Fakta mengejutkan ini disampaikan tim pers aktor kelahiran Carolina Selatan, AS ini lewat akun Twitter-nya, Jumat 28 Agustus 2020.

Chadwick telah didiagnosis menderita kanker kolon stadium III pada tahun 2016. Dia wafat setelah berjuang melawan kanker yang telah berkembang ke stadium IV.

Ia disebutkan mengembuskan napas terakhir di kediamannya, dikelilingi oleh keluarga dan sang istri, Taylor Simone Ledward.

Berikut deretan fakta dan kisah menginspirasi dari sang aktor ikonis semasa hidupnya:

1. Menghargai privasi

Sejak awal, Chadwick dikenal sebagai aktor yang tidak mengumbar kehidupan pribadinya. Ia jarang terlihat bermesraan dengan Taylor. Tidak ada yang mengetahui bahwa Chadwick dan Taylor telah menikah hingga sampai sang aktor meninggal dan rilis pers menyebut Taylor sebagai istrinya. Dia juga jauh dari pemberitaan miring, bahkan saat ia mencapai puncak ketenarannya setelah mulai memerankan Black Panther di film Captain America: Civil War.

2. Berjuang Melawan Penyakit

Berita duka ini cukup menggegerkan penggemar. Pasalnya, aktor yang memerankan Raja Wakanda di film Black Panther ini tidak pernah mengungkap penyakitnya sedikitpun kepada publik. Meskipun demikian, sejak akhir tahun lalu para penggemar mulai menyadari perubahan fisik drastis dari Chadwick yang terlihat semakin kurus, pada sebuah acara penghargaan.

Kecurigaan publik dan media akan kondisi kesehatannya semakin menguat tahun ini sejak terlihat menonton pertandingan NBA bersama Taylor pada Februari lalu. Setelahnya, ia beberapa kali terlihat jauh lebih kurus, berjalan mengenakan tongkat, hingga bergerak dengan kursi roda di sebuah rumah sakit pada Juni lalu.

Bahkan, ia tidak mengindahkan kekhawatiran para penggemar ketika melihatnya tampil pucat dan kurus pada saat melakukan live Instagram untuk menggalang dana sebesar $4,2 juta, dalam Project 42 untuk pemulihan komunitas Afrika-Amerika yang terdampak pandemi COVID-19.

3. Tak menyerah Dalam Berkarir

Seluruh film yang ia bintangi sejak tahun 2016 termasuk Black Panther, Da 5 Blood, Marshall, 21 Bridges, hingga Ma Rainey’s Black Bottom ia kerjakan di antara sesi kemoterapi dan operasi yang tak terhitung jumlahnya. Meski demikian, ia selalu terlihat fit untuk menghibur penggemarnya, terutama selama memerankan sang Raja Wakand, berkat olahraga dan pola makan yang ketat.

Ia bersama rekan-rekan aktor dari Black Panther, seperti Danai Gurira, Letitia Wright dan Lupita Nyong’o disebut sebagai ikon pekerja sinema berkulit hitam yang berhasil mendobrak industri Hollywood yang acap didominasi ras kulit putih. Ia sendiri mengakui bahwa ia amat berterima kasih akan peran T'Challa yang telah menjadi batu loncatan baginya untuk menyuarakan isu ini.

Di luar karir akting pun, Chadwick juga sering menarik perhatian publik lewat selera fesyennya yang menonjol pada setiap kesempatan karpet merah, mulai dari Academy Awards hingga Met Gala.

4. Dipecat di Awal Karir

Chadwick mengungkap bahwa pada era awal aktingnya, ia pernah dipecat oleh sebuah agensi kecil karena mempertanyakan peran-peran stereotip ras kulit hitam dalam kebanyakan opera sabun yang ia bintangi.

5. Dermawan

Chadwick bersama rekan-rekan sesama aktor, seperti Idris Elba dan Viola Davis dikenal aktif menyuarakan gerakan antirasisme, terutama dalam bahtera Black Lives Matter. Sebelum menggalang dana dalam Project 42, aktor berkediaman Los Angeles, California ini sudah beberapa kali terlibat proyek humanitarian. Salah satunya adalah ketika ia mengunjungi pasien kanker anak pada tahun 2018 lalu dan menghibur mereka dengan persona Black Panther-nya.

6. Sosok Relijius

Semasa muda, Chadwick aktif sebagai anggota paduan suara gereja di kota asalnya di Anderson, South Carolina. Chadwick merupakan seorang umat Kristen taat bahkan hingga saat ini dan mengakui bahwa ia berdoa agar memperoleh peran Black Panther yang kini diraihnya.

7. Aktor Spesialis Biopik

Beberapa tahun sebelum melejit bersama Marvel, Chadwick dikenal sebagai aktor yang memerankan legenda bisbol Amerika, Jackie Robinson pada film 42 (2013). Ia kembali memerankan figur nyata sebagai James Brown di film Get On Up (2014) dan Thurgood Marshall di film Marshall (2017).

Secara kebetulan pula, Chadwick wafat tepat di hari peringatan Jackie Robinson yang ditunda sejak April lalu akibat pandemi korona.

