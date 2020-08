JAKARTA - Kura-kura ninja, sapaan familiar anak-anak yang sempat menonton kartun 4 kura-kura yang mahir bertarung. Kartun populer di zamannya itu sudah dibuatkan versi live-action dan tayang pada 2014.

Berikut sejumlah fakta tentang film Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT):

1. Hampir Gagal Tayang

Pencipta TMNT, Kevin Eastman dan Peter Laird berkemauan besar untuk mengangkat kisah komik tahun 1984 ini menjadi film live action. Namun, mereka berdua terhalang kesulitan keuangan. Pasalnya, biaya produksi mencapai kisaran USD125 juta-USD150 juta.

2. Inspirasi Karakter

Pembuat film mengambil inspirasi dari para aktor film populer untuk menciptakan penggambaran yang realistis pada 4 kura-kura, yakni sang kura-kura pemimpin, Leonardo yang memiliki efek mata Russel Crowe dan bibir Nelson Mandela, serta kepekaan dari Tom Hanks di film Saving Private Ryan.

Donatello, yang terpintar dari kura-kura lainnya, terinspirasi dari mendiang Leonard Simon yang memerankan Mr. Spock di film Star Trek. Raphael, sang kura-kura kekar yang terinspirasi dari karakter Clint Eastwood dalam film The Spaghetti Western. Terakhir Michaelangelo, kura-kura humoris yang mengadopsi karakter komedian Bill Murray dalam film Ghostbusters.

3. Sekuel

Film garapan Jonathan Liebesman ini ternyata sudah melanjutkan perjalanan 4 kura-kura ini di film ke 2 bertajuk Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow yang tayang tahun 2016.

4. Sinopsis

Film ini menceritakan kota New York yang sedang dalam penguasaan seorang penjahat bernama Shredder (William Fichtner) dan para kelompoknya dengan sebutan Foot Clan. Namun, mereka dihalau oleh empat ekor kura-kura yang berbentuk seperti ninja.

Kura-kura tersebut merupakan percobaan laboraturium oleh ayah seorang reporter bernama April O'Neil saat ia masih anak-anak (Megan Fox). Sayangnya, lab tersebut mengalami kebakaran dan sempat diselamatkan oleh O'Neil untuk dilepaskan ke sebuah selokan di bawah kota New York.

Setelah bertahun-tahun, ternyata ke 4 kura-kura tersebut berhasil bermutasi menjadi kura-kura remaja berbadan raksasa layaknya manusia, mereka berempat memiliki nama Leonardo (Johnny Knoxville), Donatello (Jeremy Howard), Raphael (Alan Ritchson), dan Michelangelo (Noel Fisher). April O'Neil yang sadar bahwa ke 4 kura-kura tersebut merupakan peliharaannya waktu kecil, akhirnya membantu para kura-kura. Apakah Teenages Mutant Ninja Turtles berhasil menyelamatkan kota dan mengalahkan Shredder? 5. Rating Pada situs IMDb, film ini mendapatkan penilaian sebesar 5.8/10 dari 198.534 penilai. Serta mendapatkan 21 persen tomatometer dan 51 persen skor audiens di Rotten Tomatoes.